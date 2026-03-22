Pedro Almodóvar ha revelado en una de sus últimas entrevistas que cuenta con tres asistentes personales

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El director manchego Pedro Almodóvar vuelve a situarse en el centro mediático con el estreno de 'Amarga Navidad', su nueva película en la que cuenta con la participación de rostros del cine como Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit o Quim Gutiérrez.

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Almodóvar se encuentra en medio de la promoción del estreno de su nuevo largometraje. En la presentación, el director ha recorrido alfombras rojas, festivales, de cine, emisoras de radio, redacciones de periódicos y programas de televisión. En sus entrevistas e intervenciones, el director manchego ha hablado sobre 'Amarga Navidad', sobre las próximas ideas que baraja en el mundo del cine y, además, de algunos aspectos de su vida privada. Precisamente, ha sido en su última intervención en 'La Revuelta' donde el director ha desvelado algunos detalles que se desconocían sobre su día a día y su rutina.

Los tres asistentes de Pedro Almodóvar

Entre sus revelaciones, y a pesar de tratarse de uno de los cineastas más relevantes tanto de nuestro país como a nivel internacional, Almodóvar aseguraba al presentador que no usaba mucho el móvil. Justo después, el manchego revelaba un dato sorprendente.

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En su conversación con Broncano, Almodóvar confesaba que si se mantiene informado de la actualidad es gracias a sus tres asistentes, "Bárbara, que se encarga de todo lo internacional, Lola de lo nacional y Osama de lo más íntimo y personal, lo de la casa". "No tengo casi ni que llamar a nadie. Solo dar órdenes. Trabajan conmigo continuamente", ha explicado.

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Pedro Almodóvar, "consciente del tiempo que" le queda

Como él mismo reconocía, "especialmente ahora tengo un compromiso conmigo mismo y vivo bastante aislado". "Desde la pandemia no he parado de trabajar ni un solo día", revelaba. Además, Pedro Almodóvar confesaba que fue durante los peores momentos del covid-19 cuando "empecé a ser muy consciente del tiempo que me queda".

"Me estoy perdiendo cosas, he hecho mucha menos vida social, sobre todo comparado con los años 80, cuando mi vida era muy coral", se ha lamentado, admitiendo que "echo de menos la enorme libertad que había en ese momento".

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El estreno de 'Amarga Navidad'

Rodeado de grandes amigos como Alaska y Mario Vaquerizo, Topacio Fresh, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre o Antonio Carmona y Mariola Orellana, el director acudía a la premier de su nuevo trabajo. En medio de una gran expectación, Almodóvar presentó su nuevo trabajo al que no faltaron algunos de los miembros de su grupo de amigos más cercano.

"Apoyando no, que se viene a acompañar a los amigos y a celebrar la creatividad que tienen amigos que tenemos la suerte de que son genios" reconocía Vaquerizo en su llegada al estreno. "No necesitan apoyo, estamos felices de poder compartir en un estreno y en reunión de amigos también" añadía Alaska orgullosa del trabajo de Almodóvar.

También grandes rostros de la profesión quisieron estar al lado del director demostrando así su cariño y su admiración incondicional en cada uno de sus proyectos. Este fue el caso de Carmen Machi, Javier Cámara, Secun de la Rosa, Ana Rujas, Hiba Abouk o Rossy de Palma, entre muchos otros.

En esta ocasión también Nieves Álvarez, como otra de las nuevas 'musas' del director manchego, disfrutó del estreno de la película en la que ha debutado en el cine. Tras haber reconocido en repetidas ocasiones que este papel ha sido un verdadero "regalo" para ella, Nieves acudió a la cita arropada por uno de sus grandes amigos y confidentes, Juan Avellaneda.