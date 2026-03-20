El flan que Pedro Almodóvar lleva a todos sus rodajes: la receta de su hermana

Pedro Almodóvar lleva décadas llevando sus películas por todo el mundo, donde nunca falla en sus rodajes el flan que prepara su hermana Chus
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Pedro Almodóvar regresa a la gran pantalla con el estreno de ‘Amarga Navidad’, la tragicomedia protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia que se ha rodado entre localizaciones de Madrid y paisajes de Lanzarote, isla que ya fue escenario para el director manchego en ‘Los abrazos rotos’ hace casi dos décadas. Una película en la que vuelve a tener el apoyo de sus hermanos, especialmente de Agustín, que sigue en la producción, pero también de sus hermanas.
Antonia y María Jesús, conocida como Chus, son las mayores de los hermanos Almodóvar, y precisamente la segunda tiene un papel esencial es cada cinta que graba el cineasta: la preparación de un flan. María Jesús se encarga, tal y como Agustín recordó al recoger el Goya a mejor película por ‘Dolor y Gloria’, de hacer un flan en cada película. “A mi hermana Chus, que en todos los rodajes nos hace un flan talismán que nos protege de todos los males”.
Es más, María Jesús Almodóvar aparece acreditada en ‘Volver’, donde el flan que aparece en pantalla es uno hecho por ella misma, y también el cortometraje de ‘La concejala antropófaga’, donde se la acredita por servicios de catering, y por supuesto también aparece un flan.
Ese flan los ha acompañado desde hace décadas, por eso, durante la promoción de ‘Amarga Navidad’, Pedro Almodóvar le ha llevado uno a David Broncano para que lo pruebe, afirmando que se trata de la misma receta que el que aparece junto a Penélope Cruz y Lola Dueñas en ‘Volver’.
Cómo hacer el flan de huevo
Ingredientes
- ½ litro de leche
- 200 gramos de azúcar
- 8 huevos
- Caramelo al gusto
Elaboración
Paso a paso
Incorpora todos los huevos en un bol junto al azúcar, batiendo hasta que espumen bien y el azúcar se haya integrado.
Añade la leche y vuelve a batir para que integre bien.
Pon en el molde una capa al gusto de caramelo y luego incorpora la mezcla del plan.
Introduce en el horno precalentado a 180ºC y cocina unos 30-40 minutos al baño maría. Con la ayuda de un palillo puedes ver si el centro del flan ya está cocinado si sale totalmente limpio.
Si se cocina demasiado por fuera, tapa con papel de aluminio para que no se dore demasiado.
Deja que enfríe antes de llevarlo a la nevera.