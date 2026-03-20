El flan que Pedro Almodóvar lleva a todos sus rodajes: la receta de su hermana

Daniel Brito 20 MAR 2026 - 10:18h.

Pedro Almodóvar lleva décadas llevando sus películas por todo el mundo, donde nunca falla en sus rodajes el flan que prepara su hermana Chus

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Pedro Almodóvar regresa a la gran pantalla con el estreno de ‘Amarga Navidad’, la tragicomedia protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia que se ha rodado entre localizaciones de Madrid y paisajes de Lanzarote, isla que ya fue escenario para el director manchego en ‘Los abrazos rotos’ hace casi dos décadas. Una película en la que vuelve a tener el apoyo de sus hermanos, especialmente de Agustín, que sigue en la producción, pero también de sus hermanas.

Antonia y María Jesús, conocida como Chus, son las mayores de los hermanos Almodóvar, y precisamente la segunda tiene un papel esencial es cada cinta que graba el cineasta: la preparación de un flan. María Jesús se encarga, tal y como Agustín recordó al recoger el Goya a mejor película por ‘Dolor y Gloria’, de hacer un flan en cada película. “A mi hermana Chus, que en todos los rodajes nos hace un flan talismán que nos protege de todos los males”.

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Es más, María Jesús Almodóvar aparece acreditada en ‘Volver’, donde el flan que aparece en pantalla es uno hecho por ella misma, y también el cortometraje de ‘La concejala antropófaga’, donde se la acredita por servicios de catering, y por supuesto también aparece un flan.

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Ese flan los ha acompañado desde hace décadas, por eso, durante la promoción de ‘Amarga Navidad’, Pedro Almodóvar le ha llevado uno a David Broncano para que lo pruebe, afirmando que se trata de la misma receta que el que aparece junto a Penélope Cruz y Lola Dueñas en ‘Volver’.

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