Claudia Barraso 02 JUN 2026 - 18:59h.

Los rumores sobre una posible diferencia entre Sydney Sweeney y Zendaya crecen con el final de la serie

El momento viral de Sydney Sweeney junto a un grupo de españolas en Lisboa: se une a su despedida de soltera y realiza todas las pruebas

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Sydney Sweeney ha alimentado los rumores sobre una posible pelea con su compañera Zendaya después de que publicase unas fotografías en su perfil de Instagram con el resto de los actores que participan en la serie de ‘Euphoria’ y dejando de lado a la actriz.

Con este carrusel se despedía de la que ha sido su personaje durante unos años y con el que ha generado más polémicas sobre su papel en ‘Onlyfans’. De hecho, ha querido añadir al carrusel una de esas fotografías que fue tan comentada entre los fans de la serie. Quien también aparecía en la fotografía era el personaje que interpretaba la cantante Rosalía que comentó en esa publicación.

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Pero ni rastro de Zendaya, aunque sí de Jacob Elordi, Alexa Demie y el fallecido Eric Dane. Los más fans ya difundieron rumores de que Zendaya había estado más distanciada de la actriz estadounidense durante el rodaje de esta última temporada y llegaron a afirmar que incluso, no tenían ninguna amistad entre ellas, llegando a hablar de una enemistad que podría haber surgido de un interés de la joven por el novio actual de Zendaya, Tom Holland.

Sobre la polémica de su personaje

Estos rumores aparecieron cuando Sydney Sweeney, de 28 años, dio me gusta a unas publicaciones de la red social ‘X’ que llamaban al actor el ‘Spider-Man guapo’, lo que podría haber llegado hasta Zendaya y habría creado estas diferencias entre ellas. En el estreno de la temporada, también llegaron a la alfombra roja por separado, con una hora de diferencia entre las dos.

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Por su parte, Zendaya no ha publicado nada del final de la serie, pero ni con Sydney Sweeney ni con ninguno de sus compañeros. Pero lejos de estas diferencias con su compañera de serie, Sydney no ha querido pronunciarse sobre la posible pelea con la joven, pero sí sobre sus fotografías y vestuarios de la serie respondiendo a las críticas recibidas.

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De hecho, lo ha hecho con esta misma publicación donde se despide de la serie añadiendo de pie de foto ‘Se llama actuar’ y para que quede bien claro ha publicado las fotografías de las escenas más criticadas por ‘hipersexualizar’ el personaje de Cassie.