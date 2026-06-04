Lidia González 04 JUN 2026 - 12:34h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de los dolorosos masajes que tiene que realizarse tras su operación estética

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Nieves Tristán ha querido enseñar todos los detalles sobre el proceso completo de la intervención estética a la que se ha sometido para compartirlo con sus seguidores. Después de hablar de su dura historia de vida, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del duro postoperatorio de su lipotransferencia de glúteos. La influencer explica lo mal que lo está pasando y se sincera sobre su estado tan solo unos días después de haber entrado al quirófano. ¡Dale al play y no te pierdas cómo se encuentra, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha mostrado las condiciones en las que tiene que estar después de su operación, con una faja, sin poder encontrar una postura en la que se encuentra cómoda. La andaluza se sincera sobre el dolor que está sintiendo y se abre por completo: “He llorado como una niña pequeña”. Nieves, que ha enseñado todos sus tatuajes, asegura que lo ha “pasado muy mal” y habla de los dolorosos masajes que tiene que realizarse.

PUEDE INTERESARTE La técnica que está utilizando Nieves para conquistar a Luis, según los colaboradores

Así vivió Nieves Tristán los momentos previos a la lipotrasferencia de glúteos

Nieves Tristán se sentaba frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre los motivos que le habían llevado a dar el importante paso de realizarse una intervención estética y cómo se sentía antes de hacerlo. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte cómo vivió los momentos previos a la lipotransferencia de glúteos y se sincera por completo.

PUEDE INTERESARTE Nieves Tristán habla de su amistad con Claudia Chacón

El impactante resultado de la operación de la concursante de ‘LIDLT’

Nieves Tristán ha querido que todos sus seguidores sean testigos del cambio radical de su cuerpo tras su lipotransferencia de glúteos. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el impactante resultado de su operación y confiesa cómo se siente al respecto. La creadora de contenido se sincera sobre los complejos que le llevaron a tomar esta importante decisión y lo que piensa del estado de su cuerpo actual. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!