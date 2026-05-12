telecinco.es 12 MAY 2026 - 14:52h.

Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González opinan del papel de Nieves como soltera y su acercamiento a Luis y eligen a la pareja que tiene más posibilidades de reconciliarse fuera

"Tienes que jugar sin quemarte": las colaboradoras revelan qué harían para no caer en la tentación

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Las alarmas no dan tregua en 'La isla de las tentaciones' y, a medida que avanza la experiencia, las verdaderas intenciones de los protagonistas empiezan a quedar al descubierto. Mientras, el peligroso acercamiento de Luis, hace saltar todas las dudas sobre si Nieves está sintiendo de verdad o simplemente ejecutando perfectamente su papel de soltera, otras grandes incógnitas están presentes. ¿Qué concursantes están forzando sus dramas? Y lo más intrigante, una vez que se apaguen las cámaras, ¿qué pareja logrará perdonarse y reconciliarse? Para resolver estas dudas, hemos hablado con los colaboradores para desenmascarar todas las estrategias de la edición.

La táctica infalible de Nieves y el hundimiento de Julia

Para muchos, la conexión entre Luis y Nieves es innegable, pero nuestros colaboradores tienen una teoría muy distinta sobre los verdaderos pasos de la soltera. Adriana Dorronsoro nos da la clave de su éxito en las villas: "Está haciendo muy bien su papel de soltera porque es la soltera amiga", una estrategia silenciosa, alejada de las tentadoras que van "a saco", que le está dando unos buenos resultados. Tanto es así, que Giovanna González expresa que a Luis ya solo le falta "un tris para caer en la tentación".

Pero, ¿qué pasa con Julia mientras su novio avanza a pasos agigantados con la tentadora? Pepe del Real no tiene piedad a la hora de analizar a la concursante y asegura que a Luis le viene mucho mejor Nieves: "Julia tiene una cara de amargada que no la entiendo". ¿Qué drástico consejo le manda Pepe a Julia si no está disfrutando de la experiencia?

El orgullo de Lucas y la gran mentira de los regresos a España

La tentación no siempre llega en forma de flechazo, a veces, el mayor enemigo de la fidelidad es el ego herido. Eso es exactamente lo que podría pasarle a Lucas. Aunque por ahora se mantiene a flote, Adriana lanza un aviso: "Cuidadito Lucas, que si es orgulloso va a caer seguro con una".

Y si el presente en Republica Dominicana está que arde, el futuro en España no se queda atrás, ya que el final del programa rara vez marca el punto y final de estas relaciones. Por eso los colaboradores tienen clarísimo qué parejas van a volar por los aires definitivamente y quiénes podrían darse una segunda oportunidad, como por ejemplo Mar y Christian porque "de verdad entre ellos si que hay amor y se quieren".

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