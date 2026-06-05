Claudia Barraso 05 JUN 2026 - 17:49h.

La chica de 18 años acudió a la puerta de su hotel en Sevilla, pero la cantante nunca apareció

El fenómeno Aitana conquista el Roig Arena con un doble lleno absoluto

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Aitana ha celebrado el primero de sus conciertos en Sevilla, pero pasó algo al final del espectáculo que tiene en vilo a la cantante desde entonces, motivo por el que ha escrito a muchos de sus fans a través de un canal de WhatsApp.

Se trata de una chica de 18 años que acudió a Sevilla con su padre y que se hizo 100 kilómetros en autobús para ver si intentaba encontrar una entrada a última hora. Se presentaron en la puerta del hotel para ver si podían hablar con la artista, pero ella fue desde Madrid hasta el escenario sevillano.

A quienes si se encontraron en el hotel fue a los padres de Aitana y. aunque no pudieron hacer nada por conseguirle una entrada, sí que le dieron el mensaje de esta fan a su hija: “Mis padres han visto a un padre con su hija en la puerta del hotel. Han preguntado por mi y han hecho muchos kilómetros, no sé si venían de Córdoba en autobús, creo que no tenían entradas. Mis padres no le pidieron el teléfono y quiero ver si me podéis ayudar. A ver si podemos conseguir saber quién es esa persona”.

Con este mensaje ha pedido ayuda a sus casi 200.000 fans que están en este canal de WhatsApp para poder encontrar a la joven que viajó en autobús intentado acudir al concierto porque se quedó sin entradas y quería ver a su cantante favorita cueste lo que cueste. Y Aitana está haciendo lo mismo para devolverle el gran gesto que tuvo con ella.

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El mensaje de Aitana

“Me encantaría poder invitarla a un concierto o verla. No sé si le llegará este mensaje, me da mucho agobio”. Este mensaje fue enviado por la catalana a través de un audio.

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Con su 'Cuarto Azul', Aitana presentó un viaje íntimo hacia su habitación, denominador común de su último trabajo, y propone una "aventura visual, emocional y sonora". Además, este color azul tan característico estará muy presente, seña de identidad de la relación de los fans y la artista.

Con su World Tour, la artista catalana visitará tras su parada por la capital andaluza otras ciudades de nuestro país como Barcelona, Madrid y Bilbao. Además, dará el salto internacional con otros destinos como Bogotá, Santiago de Chile o Buenos Aires.