Claudia Barraso 05 MAY 2026 - 20:23h.

Aitana publica una fotografía con Plex que pone fin a lo rumores sobre una posible crisis de pareja

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Aitana comienza su nueva gira ‘Cuarto Azul World Tour’ el próximo 9 de mayo en Roquetas de Mar para después viajar hasta Colombia México y Estados Unidos, un recorrido que continuará el próximo año en Portugal, Italia y Reino Unido. Sin duda es un momento muy importante para la catalana y así lo ha hecho saber en sus redes sociales.

Aunque había rumores de que estaba atravesando una etapa difícil con su pareja, el youtuber Plex, la artista también ha querido desmentirlo con unas imágenes que confirma que no le puede ir mejor, tanto en lo sentimental como en lo profesional. En un carrusel de imágenes publicado en su perfil de Instagram, aparecía Aitana muy enfocada en ella misma: haciendo ejercicio, viajando, acudiendo a revisiones médicas y con su pareja.

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En la primera fotografía aparece ella con un ramo de rosas y en la tercera aparecen los dos, haciéndose una divertida fotografía en el baño. Todas estas fotos son las que ha elegido la catalana para informar a sus seguidores de que queda menos de una semana para que arranque su esperado tour. Aunque los dos no hayan querido pronunciarse mucho sobre su relación, sí que publican algún que otro momento juntos.

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El cariñoso mensaje de Plex en la publicación de Aitana

De esta manera han querido zanjar los rumores sobre una posible crisis de pareja, ya que muchos hablaban de que se podrían haber separado al ver que hacía mucho tiempo que no aparecían los dos. Con todas estas imágenes Aitana lo vuelve a dejar claro: están juntos y continúan felices. Sin embargo, sus vidas profesionales les tienen muy ocupados, pero esto no es un obstáculo para poder continuar su amor.

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Esta publicación ha recibido millones de ‘likes’ y comentarios de muchos de sus fans que esperan ansiosos poder asistir a sus conciertos. Y entre todos esos comentarios está el de su novio. Plex escribía dos frases: la primera ‘va a ser increíble’ que acompañaba con un corazón azul en honor al nombre del tour, y el segundo ‘demasiado para mí’, refiriéndose a lo enamorado que está de la artista.