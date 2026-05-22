El fenómeno Aitana conquista el Roig Arena con un doble lleno absoluto

Más de 16.000 personas llenan el Roig Arena en la primera cita de la ex triunfita en Valencia

La artista agradece al público valenciano su apoyo y destaca el “pedazo de arena” en sus primeras palabras sobre el escenario

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El Roig Arena acogió anoche el primero de los dos conciertos de Aitana en Valencia dentro de su nueva gira 'Cuarto Azul World Tour', en una cita que colgó el cartel de “sold out” con semanas de antelación y que volverá a repetirse esta noche con todas las entradas ya agotadas.

Desde primera hora de la mañana, el recinto ya reunía a cientos de fans haciendo cola con pancartas, cánticos y una auténtica marea azul que confirmaba la expectación alrededor de una de las grandes citas musicales en la ciudad

El universo de Cuarto Azul toma el Roig Arena

El reloj marcaba las 21:00h cuando el pabellón valenciano se transformó completamente en el universo de Cuarto Azul. Una escenografía en varios niveles, estructuras elevadas y una iluminación dominada por los tonos azules que marcaron el inicio de un espectáculo concebido como el hilo conductor visual de esta nueva etapa artística y que evocaba ese cuarto Azul de la cantante.

Entre ovaciones, gritos y mucha emoción arrancó “6 de febrero”, seguida de “Segundo intento”, dos de los temas más representativos de esta era y que fueron recibidos por un público totalmente entregado desde el primer instante.

Una gira internacional y un Roig Arena en pleno crecimiento

La gira 'Cuarto Azul World' Tour continuará recorriendo distintas ciudades de España antes de dar el salto a Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando el momento internacional que está viviendo la artista con este nuevo proyecto de gran envergadura.

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Por su parte, el Roig Arena suma una nueva doble noche de lleno absoluto y continúa posicionándose como uno de los recintos más punteros del momento en Europa, cada vez más presente en el circuito de grandes giras.