Iván Sevilla 10 MAY 2026 - 13:12h.

Aitana cantó ante más de 15.000 fans en su concierto en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, Almería

De la intimidad de su tema 'Cuarto Azul' o la balada 'Vas a Quedarte', la artista cerró con el éxtasis de 'Superestrella'

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AlmeríaAitana ha vuelto a los escenarios a lo grande. Este 9 de mayo por la noche montó su 'Cuarto Azul' en Roquetas (Almería) para estrenar la gira mundial de su último álbum y brillar como en su canción 'Superestrella'.

La cantante, "muy feliz", llenó el Estadio Antonio Peroles del municipio, donde se reunieron más de 15.000 fans para presenciar en vivo su inicio del tour. Entre los asistentes estuvo también su novio Plex.

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Fue con sus amigos a ver el espectáculo que la artista barcelonesa brindó a sus seguidores. Interpretó un total de 26 canciones, entre las que hubo 14 del disco con el que muestra su lado más profundo y vulnerable.

"La mayoría son de 'Cuarto Azul', pero también me parecía bonito hacer unos pequeños recordatorios de lo que yo soy y de donde yo vengo", adelantó Aitana en una breve pausa del show.

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"Es un cuarto demasiado grande, yo creo, estoy muy feliz de estar aquí. Lo estáis dando absolutamente todo, qué pasada cuántos carteles, gracias de corazón", expresó al ver el recinto deportivo abarrotado.

"Me hacía mucha ilusión empezar" la gira 'Cuarto Azul World Tour' "aquí en Roquetas de Mar, en Almería, con todos vosotros. Sé que ha venido mucha gente de fuera", reconoció la catalana.

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La anécdota del concierto: "Soy el niño que se quiere casar contigo"

Una de las anécdotas más curiosas del concierto que tiñó de azul el escenario ocurrió justo cuando leyó un cartel próximo a ella que decía: "Hola Aitana, soy el niño de Murcia que se quiere casar contigo".

La cantante reaccionó con la naturalidad que la caracteriza. "¡Pero bueno, ya te has hecho muy grande, ¿cuántos años tienes ya? ¿22? Bueno, yo ya no puedo, no puedo, ya estoy...", respondió entre risas y con los gritos de júbilo del público.

Quienes estaban en primera fila, pegados a la valla más cercana, le mandaron otros mensajes emotivos a la también actriz. "Tu cuarto azul hizo menos oscuro el mío", le admitía una chica, por ejemplo.

Acompañada por un numeroso grupo de bailarines y luciendo un vestido blanco que resaltaba entre el ambiente azulado de la 'habitación' que había subido al escenario, Aitana recordó sus temas de antes más escuchados.

De la sensibilidad de 'Vas a Quedarte' al éxtasis de 'Superestrella'

Con la sensibilidad que define su voz, cantó su ya mítica balada 'Vas a Quedarte' y otras dos más actuales: la de 'Música en el cielo' 'Cuando hables con él'. Repasó igualmente antiguos hits festivos como 'Las babys', 'Los Ángeles' o 'Gran Vía'.

Para poner el broche final a esta primera cita con sus fans, cerró su repertorio con una de las canciones que más éxito inesperado ha tenido de su último álbum. Aitana se despidió como la 'Superestrella' que es.