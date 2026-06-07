Redacción Uppers 07 JUN 2026 - 13:00h.

David Higgins, entrenador personal de Pedro Pascal, asegura que el actor "es muy atlético y tiene mucho potencial"

Pedro Pascal y las raíces españolas de otros actores muy conocidos: “Mi sangre es del norte de España”

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Pedro Pascal está de moda. El estreno en los cines de sus ultimas películas: ‘The Mandalorian and Grogu’ o ‘Vengadores: Doomsday, está detrás de este renovado interes por el actor el intérprete chileno‑estadounidense que a sus 51 años ha superado en excelente forma física la barrera de los 50 y todo gracias a los secretos que cuenta su entrenador personal David Higgins.

Higgins es el encargado de preparar el cuerpo de Pascal y adaptarlo a las demandas de cada personaje, como ya hizo en The Last of Us y ahora repite con sus nuevos roles. Según explica, tanto Joel como el Mandaloriano o Reed Richards requieren “cuerpos atléticos y ágiles”, no una musculatura descomunal.

"Ni él mismo se da cuenta de lo bueno que es”

En una entrevista con 'British GQi', Higgins detalló los pilares del entrenamiento del actor: “Mucho trabajo de abdominales y movilidad, acompañado de calistenia, para enfocarnos más en el movimiento que en lo estético”. La rutina se aleja así de las mancuernas pesadas y prioriza el fortalecimiento del core. La calistenia permite trabajar tanto tren superior como inferior con ejercicios como flexiones, zancadas, planchas, dominadas, sentadillas, puente de glúteos o 'mountain climbers'.

En la parte final de cada sesión, el foco se desplaza a la espalda, una zona que acusa el paso del tiempo y que Higgins cuida especialmente para evitar lesiones que podrían comprometer la agenda del actor. La precaución es esencial, dado el volumen de proyectos que Pascal tiene en marcha.

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El resultado es evidente: Pedro Pascal se encuentra “en mejor forma que nunca” a sus 51 años. Aunque podría parecer que el mérito recae en su entrenador, Higgins insiste en las cualidades naturales del intérprete. “Pedro Pascal es muy atlético, tiene mucho potencial. De verdad, ni él mismo se da cuenta de lo bueno que es”, afirma.