Logo de UppersUppers
Estilo de vida
Famosos

El secreto del actor Pedro Pascal para mantenerse en forma a sus 51 años

El actor chileno-norteamericano Pedro Pacal
El actor chileno-norteamericano Pedro Pacal. CordonPress
Compartir

Pedro Pascal está de moda. El estreno en los cines de sus ultimas películas: ‘The Mandalorian and Grogu’ o ‘Vengadores: Doomsday, está detrás de este renovado interes por el actor el intérprete chileno‑estadounidense que a sus 51 años ha superado en excelente forma física la barrera de los 50 y todo gracias a los secretos que cuenta su entrenador personal David Higgins.

Pedro Pascal desata la 'Pascalmanía': el actor chileno triunfa en Hollywood
Pedro Pascal desata la 'Pascalmanía': el actor chileno triunfa en Hollywood
PUEDE INTERESARTE

Higgins es el encargado de preparar el cuerpo de Pascal y adaptarlo a las demandas de cada personaje, como ya hizo en The Last of Us y ahora repite con sus nuevos roles. Según explica, tanto Joel como el Mandaloriano o Reed Richards requieren “cuerpos atléticos y ágiles”, no una musculatura descomunal.

"Ni él mismo se da cuenta de lo bueno que es”

En una entrevista con 'British GQi', Higgins detalló los pilares del entrenamiento del actor: “Mucho trabajo de abdominales y movilidad, acompañado de calistenia, para enfocarnos más en el movimiento que en lo estético”. La rutina se aleja así de las mancuernas pesadas y prioriza el fortalecimiento del core. La calistenia permite trabajar tanto tren superior como inferior con ejercicios como flexiones, zancadas, planchas, dominadas, sentadillas, puente de glúteos o 'mountain climbers'.

PUEDE INTERESARTE
Pedro Pascal es el nuevo 'Mister Fantástico': el actor es un fenómeno global que conquista las pantallas
Pedro Pascal es el nuevo 'Mister Fantástico': el actor es un fenómeno global que conquista las pantallas

En la parte final de cada sesión, el foco se desplaza a la espalda, una zona que acusa el paso del tiempo y que Higgins cuida especialmente para evitar lesiones que podrían comprometer la agenda del actor. La precaución es esencial, dado el volumen de proyectos que Pascal tiene en marcha.

El resultado es evidente: Pedro Pascal se encuentra “en mejor forma que nunca” a sus 51 años. Aunque podría parecer que el mérito recae en su entrenador, Higgins insiste en las cualidades naturales del intérprete. “Pedro Pascal es muy atlético, tiene mucho potencial. De verdad, ni él mismo se da cuenta de lo bueno que es”, afirma.

Temas