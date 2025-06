El libro favorito de Pedro Pascal: "Fue un punto y aparte para mí"

La lectura es una de las aficiones favoritas del actor chileno, que comparte sus libros preferidos con sus fans en las redes sociales

A Pedro Pascal los 50 años le han sonreído: una cosecha de éxitos que ha recogido en la madurez

No hay mes del año en el que Pedro Pascal no sea protagonista. Cuando no es por la segunda temporada de 'The Last of Us' lo es por el nuevo tráiler de esos 'Cuatro Fantásticos' que deben insuflar nueva vida a Marvel. Y si un día secuestra nuestra atención con su camiseta sin mangas en el Festival de Cannes al siguiente se viraliza el café con seis dosis que se pidió en un Starbucks. Siempre queremos más de Pascal, y el actor chileno nacionalizado estadounidense gustosamente nos lo da.

Uno de los talentos menos conocidos del protagonista de 'The Mandalorian' es su buen gusto literario. La lectura es una de las aficiones favoritas de Pascal, que no pierde oportunidad de compartir algunos de sus libros preferidos con sus fans a través de sus redes sociales. Y lo bueno es que no le hace ascos a ningún género.

Una experiencia literaria muy profunda

En ese sentido, el intérprete confesó en Reddit que hay un clásico que constituyó una de las experiencias más profundas de su vida. “Sé que suena pedante, pero este libro fue realmente un punto y aparte para mí. Es una de las mejores lecturas que he experimentado", comentaba Pascal.

El libro en cuestión es 'Crimen y castigo', de Fiódor M. Dostoyevski, considerado unánimemente una de las cumbres de la literatura rusa y de la literatura universal. Cuenta la historia de Rodión Raskolnikov, un estudiante que vaga por las calles de San Petersburgo sin nada que hacer. Un día comete un crimen aleatorio y acaba con la vida de una anciana sin sentir ningún tipo de arrepentimiento. Pero poco a poco, conforme se ve acorralado por la policía, comienza a verse rodeado por la culpa en una espiral destructiva que permite al autor explorar las profundidades de la psicología humana, el remordimiento y la lucha interna entre el bien y el mal.

La variada biblioteca de Pedro Pascal

Pero la fascinación de Pascal por la literatura rusa no se queda en Dostoyevski. En una entrevista realizada por Buzzfeed en la época de ‘Juego de Tronos’, el actor declaró que otro de sus libros preferidos era ‘El maestro y Margarita’ de Mijaíl Bulgákov, una de las mejores obras del siglo XX. En él se cuenta la historia de la llegada del Diablo al Moscú soviético y el caos que siembra en la ciudad, aunque también trae paz a una pareja de moscovitas.

Otro de los libros de cabecera del nuevo Reed Richards es 'Franny y Zooey’ de J.D. Salinger, una recopilación de dos relatos independientes, aunque protagonizados por miembros de la misma familia, los Glass. Y en su cuenta de Instagram, Pascal también ha declarado su admiración por 'Al este del edén', de John Steinbeck, novela que inspiró una película protagonizada por James Dean.

'Jane Eyre', de Charlotte Brontë; 'Cien Años de Soledad' de Gabriel García Márquez; 'Watershin Down', de Richard Adams; o 'Nuestra Historia de la Adicción' de Carl Erik Fisher son otras de las lecturas favoritas que el actor ha recomendado a sus seguidores.