Claudia Barraso 09 JUN 2026 - 19:21h.

Cristina Blanco accedió a aparecer en el nuevo documental de su hijo, Miguel Ángel Muñoz, 'La Última Vuelta'

La relación de Miguel Ángel Muñoz con su madre Cristina Blanco: de no entorpecer su carrera de actor a vivir en una residencia

Compartir







La noticia de la muerte de la madre de Miguel Ángel Muñoz, Cristina Blanco, ha conmocionado a todo el mundo del entorno del actor y de la pequeña pantalla que eclipsó la vidente en la década de los años 90 pero que desde hace muchos años vivía alejada del foco mediático.

Desde hace varios años que su estado de salud había empeorado considerablemente desde la amputación de una de sus piernas por lo que su familia y ella decidieron que lo mejor era internarla en una residencia de Majadahonda, en Madrid, para que recibiese los cuidados médicos que necesitaba.

Y aunque ella también tomó una drástica decisión alejándose de lo que le dio la fama para dejar brillar a su hijo que apenas comenzaba su carrera como actor, tras su muerte Miguel Ángel Muñoz ha revelado que Cristina Blanco volvía de nuevo a ponerse frente a las cámaras.

Su documental 'La Última Vuelta'

En un post publicado en su perfil de Instagram, el actor ha decidido rendir un homenaje a su madre escribiendo varios textos y revelando algunas de las imágenes más íntimas de la familia, pero el detalle que más ha llamado la atención es que Miguel Ángel Muñoz estaba inmerso en un nuevo proyecto parecido al que hizo con su querida ‘Tata’, un documental personal llamado ‘La Última Vuelta’.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Te estaré también eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental y que te hiciera tanta ilusión. Y me da muchísima pena que no vayas a poder asistir a su estreno en el cine, así como tampoco me podrás ver el día de mi cumpleaños en el Teatro Romano de Mérida. Pero sé que estarás viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus súper poderes”, comentaba en la publicación.

Y aunque no ha querido revelar más detalles sobre este proyecto, es una sorpresa la aparición de su madre en él, ya que desde varias polémicas que tuvo que afrontar durante una época muy dura de su vida, en la que le diagnosticaron trastorno bipolar, se divorció de su marido y le condenaron a 16 meses de cárcel por robar tarjetas de crédito en un hotel de Málaga.