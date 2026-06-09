El actor ha compartido una emotiva carta a través de sus redes sociales revelando que su progenitora falleció el pasado 7 de junio

Muere Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

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Miguel Ángel Muñoz ha roto su silencio. El actor ha compartido una emotiva carta a través de las redes sociales tras conocerse el fallecimiento de su madre, Cristina Blanco, a los 61 años a causa de un infarto. Pese a que la noticia ha trascendido este martes, 9 de junio, su progenitora perdió la vida el pasado día 7.

"Querida mamá. Descansa en paz", comienza el 'post', que ha acompañado con un carrusel de imágenes junto a la que fue una de las videntes más conocidas de la década de los noventa.

"Has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada. Adicionalmente tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias", traslada el intérprete en la misiva.

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Tal y como asevera Muñoz, la vida de su progenitora "ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad".

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Asimismo, se sincera: "Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades у habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma".

A lo largo de la carta, el actor le da las "gracias" a su madre por un sinfín de motivos. "Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti".

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También le agradece por "cuidar de mí en lo profesional y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo, o por muy atractivas que fueran la ofertas que te hacían para hablar de todas las personas que confiaron en ti partes muy íntimas de su vida, siempre mantuviste sus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable".

Muñoz no solo hace referencia al trastorno bipolar que diagnosticaron a Cristina Blanco hace años, sino también al problema de salud que enfrentó en 2023 por el que tuvieron que amputarle una pierna. "En estos tres últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó", ha lamentado.

A pesar del "impacto de lo repentino que ha sido y del dolor", el actor recalca: "Me alegro mucho que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente el pasado 7 de junio. Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar". Y sentencia: "Te quiero y te voy a mucho de menos mamá. Descansa en paz".