Muere Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Este martes, 9 de junio, se ha conocido que la famosa vidente Cristina Blanco ha fallecido a los 61 años en su vivienda de Madrid

Miguel Ángel Muñoz recuerda en una emotiva carta el último abrazo que dio a su 'tata' en el aniversario de su muerte

Compartir







Dolorosísima noticia. La madre del actor Miguel Ángel Muñoz ha fallecido de un infarto a los 61 años en la residencia en la que vívia desde hace tres años en la localidad madrileña de Majadahonda, tal y como se ha conocido este martes, 9 de junio.

La revista 'Semana' ha informado de la repentina muerte de Cristina Blanco (cuyo verdadero nombre era Manuela Blanco Cantero), la popular vidente española que alcanzó la fama en la televisión durante la década de los 90.

Su hijo ha sido fotografiado en el tanatorio de este municipio, roto de dolor por una pérdida que llega apenas tres años después de la muerte de su abuela, a quien estaba profundamente unido.

A finales de 2023, Miguel Ángel también estuvo muy preocupado por la salud de su madre, pues ésta tuvo que someterse a la amputación de una pierna por culpa de una enfermedad sin determinar. Después de la operación y, debido a sus problemas de movilidad, Blanco fue ingresada en una residencia especializada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su trabajo como vidente, escándalos y la amputación de una pierna

Cristina saltó a la fama por haberse convertido en la vidente favorita de importantes estrellas de la televisión, como Rocío Carrasco, Belén Esteban y otros personajes que aparecían en el programa de María Teresa Campos, 'Día a Día'.

Entre 1998 y el año 2000, Cristina y su marido, Miguel Ángel Muñoz, adoptaron a dos niñas: Gabriela y Mabila, y sus padrinos fueron la hija de Laura Valenzuela y Jesús Mariñas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Justo cuando su hijo empezaba a despuntar en el mundo de la actuación, Blanco fue protagonista de un gran escándalo, pues fue condenada a 16 meses de cárcel por el robo de unas tarjetas de crédito en un hotel de Málaga. Consiguió no entrar en prisión por no tener antecedentes penales y debido a que su condena no superaba los dos años.

Esto, junto con el inicio de su divorcio, hicieron que se apartara definitivamente de los medios de comunicación y que entrara en una profunda depresión.

Cristina dio un giro a su vida, dejó su trabajo como vidente, huyó de los medios y se dedicó a su trabajo como dependienta en uno de los grandes almacenes españoles con más renombre, todo ello lejos de los focos y de su anterior vida.

En torno a 2007, a Blanco le diagnosticaron un trastorno bipolar: "Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida", reveló el actor a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' en 2017, no antes de recalcar: "Yo estoy muy orgulloso de mi madre. He estado, estoy y estaré siempre con ella, apoyándola, para lo que necesite".

La relación entre madre e hijo

Durante todo este tiempo en el que ha sufrido problemas tanto en su salud física como en la mental, Miguel Ángel Muñoz ha estado siempre pendiente de su madre.

Tal y como aseguraba 'Semana' hace meses, el actor la llamaba "todos los días" para saber cómo estaba y la visitaba "siempre" que su agenda se lo permitía.

En este sentido, Miguel Ángel Muñoz nunca se ha querido pronunciar sobre el estado de salud de su madre y suele evitar cualquier pregunta en la que se haga referencia a ella. Las únicas veces que ha hablado sobre su progenitora es para decir que ella "decidió apartarse" del foco mediático para ser "prácticamente invisible" y que a él no le preguntasen al respecto. "Y eso se lo agradeceré siempre", aseveró el actor en el espacio televisivo.