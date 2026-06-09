Claudia Barraso 09 JUN 2026 - 18:27h.

Miguel Ángel Muñoz pagaba la residencia en la que vivió Cristina Blanco durante sus últimos años de vida

Muere Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Compartir







Cristina Blanco, la madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido de un infarto a los 61 años en una residencia de la localidad de Majadahonda. Desde hace años padecía varios problemas, entre ellos una amputación de pierna, que hicieron que tuviese que ingresar en una residencia para recibir los cuidados que necesitaba las 24 horas del día.

Cristina fue una importante vidente en España en la década de los años 90 y fue muy conocida tras sus apariciones en programas de Telecinco como ‘Día a Día’ donde trabajó codo con codo con María Teresa Campos, pero desde que su hijo comenzaba a crecer en su carrera como actor, ella fue dejando de lado el ámbito mediático tras verse envuelta en algunas polémicas como cuando fue condenada a 16 meses de cárcel por el robo de unas tarjetas de crédito en un hotel de Málaga según informa el medio 'Semana’.

PUEDE INTERESARTE Miguel Ángel Muñoz recuerda en una emotiva carta el último abrazo que dio a su 'tata' en el aniversario de su muerte

Las otras dos hijas de Cristina

No fueron años buenos para la fallecida porque su sentencia coincidió con el divorcio de su marido y con el diagnóstico de trastorno bipolar, por el que estuvo ingresada en la Clínica López Ibor. Tras superar estos varapalos de la vida decidió comenzar una nueva etapa, alejada de cualquier cosa que tuviese que ver con la televisión y trabajando como dependienta en unos almacenes de la zona sur de Madrid.

Pero en la vida de Cristina no existía solamente Miguel Ángel, sino que adoptó a dos niñas en sus años de oro en televisión. Gabriela y Mabila fueron traídas desde Bolivia y apadrinadas por Laura Valenzuela y Jesús Mariñas, pero tras el divorcio de Cristina y su marido, se fueron a vivir con su padre y poco se sabe más de ellas y de la relación con su madre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre su alejamiento mediático y su internamiento en la residencia

Su hijo confesó en un programa hablando con Risto Mejide en 2017 que agradecía que su madre se haya alejado del foco mediático: "Mi madre decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso lo agradecerá siempre".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, según explica el mismo medio ‘Semana’, Cristina empezó a tener un deterioro mayor hace unos años en los que su hijo Miguel Ángel “no la ha dejado sola en ningún momento”, acudiendo a todas las reuniones con los médicos de su madre para saber la evolución de su madre a pesar de que ella estuviese viviendo en la residencia madrileña. De hecho, él es quien asumió el coste de alojamiento en el centro y quien estuvo valorando todas las opciones para garantizar que su madre tenía las mejores de las atenciones.