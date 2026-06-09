Colate Vallejo-Nágera, tío de Roscón y hermano de Samantha, afirmó que su sobrino le entregó un cuadro al Papa

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice sale por sorpresa a la plaza de la catedral de Barcelona para saludar a los fieles

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El papa León XIV llegó al Estadio Santiago Bernabéu a las 19:30 horas con la canción de fondo 'Alza la mirada'. El pontífice -que recibió una ovación de cinco minutos- entró con el famoso papamóvil y el primero que tuvo el privilegio de acercarse fue Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera. El pequeño le entregó un regalo al santo padre, según informa 'Divinity'.

Colate Vallejo-Nágera, tío de Roscón y hermano de Samantha, afirmó que su sobrino le entregó un cuadro al Papa y el pontífice le regaló un rosario bendecido. "Siempre es emocionante estar en el Bernabéu, pero estar con su santidad muchísimo más. La fe es la fuerza para vivir, qué bonito, que no es poco. Siempre la familia es lo mejor", afirmó en unas declaraciones a 'Europa Press'.

Roscón, que iba vestido con un pantalón ancho de color verde y una camiseta de rayas de diferentes colores, le entregó el regalo y se mostró muy emocionado al darle la mano. Su madre le ha dado las gracias al Papa a través de las redes sociales: "Gracias por pararte a coger el regalo de Roscón anoche en el Bernabeu, no hacen falta palabras para describir la emoción que fue para el y para toda su familia. Él solo estaba entregando un lienzo de @de_la_mano_llevame (también mamá de una niña con síndrome de Down) que le había pasado alguien del público".

León XIV invitó a la comunidad diocesana a ser "una Biblia abierta"

El papa León XIV acudió al Estado Santiago Bernabéu para un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana de Madrid. Allí se disfrutó de diversas actuaciones de artistas como David Bustamante, Daniel Diges, Diana Navarro, Íñigo Quintero, El Pulpo, La Voz del Desierto, Luis Alfredo, Chito Morales, Maite López, Valiván, Ozores, Luispo, GuilleProff, Nico Montero, Migueli, Laraland, Brotes de Olivo y Hakuna.

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El pontífice invitó a la comunidad diocesana de Madrid a ser una "Biblia abierta": "Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios. El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa". León XIV también dejó un momento para hacer un símil con el fútbol: "Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!".