Celia Molina 09 JUN 2026 - 11:39h.

El papa León XIV, que viajará este mismo martes a Barcelona, se dio anoche un baño de masas en el estadio Santiago Bernabéu

Louis y John, los desconocidos hermanos del papa León XIV: mayores que él y uno de ellos, simpatizante del movimiento MAGA

Compartir







Ya lo dijo antes de llegar a España: "El papa es de todos los equipos, pero yo soy del Real Madrid". Así manifestó León XIV sus preferencias futbolísticas en el vuelo que le trajo a nuestro país y cuyo aterrizaje recordamos ahora, varios días después del primer contacto del pontífice con la sociedad española.

Tras su histórico discurso en el Congreso de los Diputados, donde instó a todos los partidos políticos a "desarmar su lenguaje" y a terminar con la "descalificación permanente del adversario", Prevost, como buen madridista, se dio anoche un baño de masas en el estadio Santiago Bernabéu, donde se reunió con la comunidad diocesana.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez le regala al papa León XIV un bonsái de olivo en su visita a España: su importante significado en nuestra cultura

Unas 80.000 personas le recibieron en el recinto blanco: más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y el clero, junto a obispos, autoridades y representantes del Real Madrid, que completaron el aforo.

PUEDE INTERESARTE La inesperada amiga en común que tienen el papa León XIV e Isa Pantoja: Prevost convivió con ella en una casa en Perú

"La Iglesia de Madrid ha metido un golazo"

El césped del coliseo blanco fue dividido en hexágonos en los que se situaron representantes de distintas realidades de la Iglesia: coordinadores de consejos pastorales, sacerdotes, vida consagrada y jóvenes. Un trapecio acogió a unas 800 personas de las delegaciones de migrantes, pastoral social y Cáritas. Y, en el escenario central, el pontífice estuvo rodeado de un centenar de personas de las distintas realidades de la Iglesia de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de bendecir a todos los presentes, Robert Prevost dio un discurso en el que estuvo mucho más divertido de lo habitual: "Yo supongo que, para un jugador de fútbol, meter un gol en este estadio es algo que les marca la vida, pero hoy la Iglesia de Madrid ha metido un golazo para siempre", dijo, provocando la ovación de toda la grada. Así, se mostró mucho más relajado que en el momento de su aterrizaje en el aeropuerto de Barajas pues, aunque siempre se muestra tranquilo y correcto, poco a poco ha ido mostrando su carisma. Algo que quedó también demostrado cuando hizo el movimiento del 'Six, seven' dentro del papamóvil.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Del "golazo" al movimiento viral del 'Six, seven'

Aunque fue un gran académico - se graduó con honores en el instituto y fue uno de los mejores alumnos de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Villanova - al papa León XIV siempre le ha gustado hacer deporte. Particularmente, es un gran aficionado al tenis, disciplina que practica de forma habitual. Y, como seguidor del Real Madrid, también tuvo su momento 'fan' en el Bernabéu, cuando el recién reelegido Florentino Pérez le regaló una camiseta blanca.

El presidente del Real Madrid obsequió al sumo pontífice con una camiseta del equipo personalizada con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio. Con estos obsequios, León XIV se despide ya de la capital, continuando su viaje por España en la ciudad de Barcelona, donde llegará este martes 9 de junio. Dos días más tarde, el jueves 11, volará hacia las Islas Canarias, donde terminará su visita oficial a nuestro país.