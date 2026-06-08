Alberto Rosa 08 JUN 2026 - 20:51h.

El papa se ha dirigido a las más de 70.000 personas que han acudido al estadio para verle y escucharle

La reunión del Papa con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura: "La Iglesia debe ser un lugar seguro"

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El papa León XIV ha culminado este este lunes su último acto multitudinario en Madrid, en el marco de su viaje apostólico a España. Lo ha hecho con un emotivo discurso en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en el que ha tirado de metáfora futbolística. "Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca la vida, pero hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", ha dicho el papa provocando los aplausos y la ovación de todo el estadio.

El papa se ha dirigido a las más de 70.000 personas que han acudido al estadio para verle y escucharle. "Me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonia, es decir, de la unidad en la diversidad. Agradezco a vuestro Arzobispo, el Cardenal José Cobo Cano, por haber introducido la parábola del canto, que muestra cómo los números, los datos y los hechos no son suficientes para generar comunidad: nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos y las situaciones celebrando con los demás el sentido que irradian", ha añadido.

El papa también ha escuchado antes de tomar la palabra a una familia peruana migrante, que "a pesar del miedo al racismo" se sintió acogida en Madrid y a un chico que descubrió la fe de adulto. "Somos Jorge Barco y Liliana Torres, un matrimonio peruano con 29 años de casados. Llegamos a España hace 4 años con un objetivo claro: ofrecerle a nuestra hija un lugar más seguro para vivir y pueda realizar sus estudios superiores que le permita construir un mejor futuro", han señalado ante el papa estadounidense pero también peruano, donde residió más de 20 años.

Y han agregado: "Al llegar, sentíamos cierto temor por las historias que habíamos escuchado sobre el racismo y discriminación. Sin embargo, nuestra experiencia fue completamente distinta. Desde el primer día, España nos acogió con los brazos abiertos".

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Álvaro, de 33 años, ha explicado que durante gran parte de su vida se definió como ateo e incluso rechazó conscientemente la fe. Sin embargo, una profunda búsqueda de sentido le llevó a preguntarse por el propósito de la existencia y a experimentar un vacío interior.