Alberto Rosa 10 JUN 2026 - 14:31h.

La estrella de Hollywood ha comenzado esta semana su tratamiento de quimioterapia

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El actor de ‘X-Men’, Tyler Mane ha anunciado a sus seguidores que padece cáncer de mama. La estrella de Hollywood ha compartido un vídeo en su cuenta de Facebook en el que ha explicado que le han diagnosticado la enfermedad y que ha empezado esta misma semana su tratamiento de quimioterapia.

“Tengo malas noticias. Empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos”, ha dicho el exluchador profesional de 59 años. “Y sí, es muy raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombres”.

El actor ha querido mandar también un mensaje de concienciación sobre la enfermedad. “Como rara vez se habla de ello, suele detectarse en etapas avanzadas y tiene peores consecuencias. Quiero cambiar eso”, ha indicado.

El intérprete ha confesado que al principio dudó si contarlo. “Para ser sincero, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. La verdad es que me da un poco de vergüenza”, admitió. Fue al informarse más de la enfermedad cuando decidió hablar del tema.

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Mane, que tiene 63.100 seguidores en Instagram, también incluyó un breve vídeo de sí mismo en el hospital, conectado a una vía intravenosa. Levantó el dedo corazón y murmuró "que se joda el cáncer".

El martes publicó una actualización tras su segundo día de quimioterapia, en la que se ha mostrado emocionado y agradeció a la gente “todo el cariño y el apoyo” recibidos tras su anuncio inicial. “Voy a vencer al cáncer. Gracias por acompañarme en este camino. Necesitamos crear conciencia. El cáncer es terrible, pero si se detecta a tiempo, se puede ganar esta batalla”, ha concluido.