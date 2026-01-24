Julio Iglesias ha concedido a 'Ok Diario' sus primeras palabras tras archivarse la investigación por las presuntas agresiones sexuales

Las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias seguirán luchando "por justicia", según Amnistía Internacional: "Acudirán a las vías legales"

La noticia se conocía este viernes 23 de enero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordaba archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

En un decreto de archivo, el Ministerio Público tomaba esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Las primeras palabras de Julio Iglesias

Tan solo unas horas después, el cantante ha ofrecido sus primeras palabras al medio de comunicación 'Ok Diario' en las que asegura que estas denuncias le "han jodido" su reputación.

"Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?", ha confesado el cantante al medio de comunicación anteriormente citado. "Hay que esperar, hay que investigar y el principio de presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo. Y en este caso, pues no ha servido", reflexiona Julio Iglesias con 'Ok Diario'.

Además, el artista ha pedido que "la gente medite que no se puede joder la reputación de una persona solo por el hecho de que una niña que no sabe ni quién es denuncie".

Los abogados de Julio Iglesias subrayan el linchamiento público que ha sufrido

Por otro lado, los abogados de Julio Iglesias han valorado la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación por presunto acoso y agresión sexual a dos extrabajadoras, pero subrayan el "linchamiento público" que ha sufrido "fruto de la orquestación de un montaje mediático", que le ha causado un daño "irreparable".

Fuentes del equipo jurídico del cantante se referían así este viernes a la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta contra él a raíz de una denuncia de dos exempleadas por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la "falta de jurisdicción" y competencia de los tribunales españoles.

La defensa del cantante expresaba su satisfacción por esa decisión y sostenía que "se ha basado en la legalidad y en la jurisprudencia vigente".

Sin embargo, los abogados no quieren pasar por alto "el linchamiento público" que consideran que ha sufrido el artista "fruto de la orquestación de un montaje mediático".

"El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar", apunta el comunicado, que añade que seguirán trabajando "en pro de la justicia, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad".

También se han pronunciado sobre el archivo de la denuncia las organizaciones Women's Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista y que han considerado "lamentable" la decisión y han anunciado que las dos mujeres "seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles".