La pequeña estaba con su abuela durante el rodaje hasta que, por unos instantes, se separó y cayó a una piscina

El cantante Dylan Carter muere a los 24 años en un accidente de coche

Compartir







El videoclip del puertorriqueño Michael Flores y la cantante dominicana Denisse Michelle Tejada, conocida como 'La Perversa', ha acabado en tragedia. Según informa 'ABC', ambos cantantes estaban grabando el vídeo en la hacienda San Miguel en Salinas, Puerto Rico, cuando de repente desapareció su sobrina de cinco años llamada Laïa Nazaret Dávila.

La pequeña estaba con su abuela durante el rodaje hasta que, por unos instantes, se separó y cayó a una piscina de la finca mientras todos la buscaban. Poco después, un primo de la niña la encontró flotando en el agua.

PUEDE INTERESARTE Cómo fue el accidente en el que falleció Yeison Jiménez: el piloto miraba el móvil y un sensor falló

El caso se encuentra bajo investigación

La niña de cinco años recibió primeros auxilios y la trasladaron al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los informes preliminares confirman que lo ocurrido ha sido un accidente pero las autoridades de Puerto Rico han confirmado que el caso se encuentra bajo investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Según la investigación, las cámaras de seguridad presuntamente no estaban funcionando en ese momento. "La nena había salido recién de la piscina le habían quitado los flotadores porque le iban a dar de comer, en ese proceso es que la abuela estaba trabajando en el área de la cocina y en un momento la pierden de vista y cuando la localizan estaba lamentablemente dentro de la piscina", explica la Policía sobre lo que ocurrió en la finca.

PUEDE INTERESARTE Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez a los 34 años tras estrellarse y calcinarse la avioneta en la que viajaba: reacciones al fallecimiento

"Me duele el alma. Se los juro", lamenta el cantante

Michael Flores se enteró de lo ocurrido mientras hacía un directo de TikTok, según un vídeo que circula en redes sociales. En las imágenes aparece montado en un caballo cuando una mujer empieza a llamarlo a gritos. Tras responder con un "¿qué pasó?", el artista cortó la transmisión rápidamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cantante ya se ha pronunciado sobre los hechos a través de las redes sociales: "Me duele el alma. Se los juro". "Laïa, perdóname. Yo traté, con mi corazón, con todas mis fuerzas, de salvarte la vida… Espero que cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo… tu tío", añadió en otro mensaje.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los mensajes de apoyo en las redes sociales

Michael Flores ganó mucha fama tras participar en el reality show dominicano 'La casa de Alofoke 2', del creador de contenido dominicano Santiago 'Alofoke' Matías. Él ha sido uno de los primeros en reaccionar a la trágica noticia: "Michael, recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de tu querida sobrina. No existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande, pero quiero que sepas que te acompaño en este momento tan difícil".

"Que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo a ti y a toda tu familia para enfrentar esta irreparable pérdida. La partida de un niño deja una huella inmensa en el corazón de quienes la amaron, pero también permanece el recuerdo de su inocencia, alegría y amor. Mis más sinceras condolencias para ti y todos tus seres queridos. Descansa en paz, angelito", aseveró en un mensaje en Instagram.

Jay Wheeler también ha reaccionado al fallecimiento de la pequeña: "Michael Flores, hermano. Orando por ti y tu familia! Fuerza para todos! Qué momento tan triste y difícil". Flores, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las caras visibles del reguetón y trap puertorriqueño.