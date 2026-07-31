Lidia González 31 JUL 2026 - 10:56h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta los detalles de su relación con Gilbert tras su regreso de Honduras

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Tras su regreso de Honduras, Claudia Chacón ha visto a una persona de su pasado y ha querido contar todos los detalles sobre cómo ha sido. Después de confesar todos los secretos del cuidado detalles sus extensiones tras las críticas, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla de su encuentro con Gilbert. La influencer cuenta lo que ha pasado y se sincera sobre su relación actual con él. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Han pasado cosas feas”, señala la creadora de contenido al reflexionar sobre todo lo que vivieron durante su estancia en ‘La isla de las tentaciones’ y una vez salieron de él. La influencer, que ha revelado el tratamiento contra el acné al que se está sometiendo, confiesa si le sigue doliendo todo lo que pasó con su expareja y asegura que había muchas cosas que no se esperaba.

Ahora que ha pasado el tiempo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vuelto a verse las caras con él y ha desvelado todos los detalles de esta situación. Además, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha reflexionado sobre la relación que tuvieron y los errores que ambos cometieron: “Es la relación que más me ha hecho aprender y mejorar”. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido su encuentro con su expareja, en exclusiva, para Mediaset Infinity!