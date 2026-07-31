Europa Press Celia Molina Candás, 31 JUL 2026 - 15:55h.

La actriz ha sido fotografiada, de negro y visiblemente afectada, en el tanatorio de Candás, donde están velando a su padre

Muere Luis Echevarría, padre de Paula Echevarría, a los 76 años: vida, la devoción de la actriz por su progenitor y el último adiós

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Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz, ocurrido el pasado 30 de julio en Gijón a los 76 años. La actriz ha reaparecido este viernes en la capilla ardiente, instalada en el Tanatorio de Candás (Asturias), donde ha acudido para despedirse del hombre que siempre definió como "uno de los pilares fundamentales" de su vida.

La protagonista de 'Velvet' se encontraba en Madrid por motivos de trabajo cuando se ha enterado de la inesperada noticia y viajó de inmediato a su tierra natal para reunirse con su familia. Previamente a la publicación de esta fotografía, emitida por Europa Press, Paula y su madre, Elena Colodrón, también fueron captadas de espaldas y agarradas de un brazo, entrando en el tanatorio. Hasta el momento, no se conocen las causas del deceso.

La actriz y su madre, agarradas del brazo en el tanatorio

Las imágenes, tomadas igualmente en el Tanatorio de Candás, donde ha quedado instalada la capilla ardiente, reflejan con crudeza el profundo dolor que está viviendo. Una Paula completamente rota, sin maquillaje y un pañuelo en la mano, salió durante unos instantes a recibir a algunas de las personas que acudían a trasladar sus condolencias a la familia.

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La intérprete no ha podido ocultar la enorme tristeza que la invade en estos momentos, dejando una de las estampas más conmovedoras de su trayectoria pública. Vestida de riguroso luto y visiblemente afectada, Paula ha tratado de mantener la compostura mientras agradecía el cariño de quienes se acercaban a despedir a su padre.

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El funeral se celebra esta tarde a las 17:00 horas

El funeral se celebrará este viernes 31 de julio a las 17:00 horas en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, tras lo cual sus restos serán incinerados en el Tanatorio de Avilés. Familiares, amigos y vecinos han querido acompañar a los Echevarría en una despedida marcada por el recogimiento y el respeto.

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Luis Ángel Echevarría trabajó durante años como soldador y posteriormente como maquinista ferroviario en FEVE, y era una persona muy querida en su entorno. Además de Paula, deja a su hijo Luis Manuel y a varios nietos, entre ellos, Daniella, que cumplirá 18 años dentro de unos días, y el pequeño Miguel, el hijo que la actriz tiene con Miguel Torres.

Hace apenas unos meses, con motivo del Día del Padre, Paula compartía una emotiva publicación en la que definía a su padre como "su mayor admirador y a quien más admiraba", unas palabras que hoy cobran un significado especialmente desgarrador. "A ti papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto, darme tanto amor.. Si creo que soy capaz de todo es porque tu me lo has hecho ver así.. mi mayor admirador.. y al que más admiro, te quiero", escribió.