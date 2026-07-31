Lorena Romera 31 JUL 2026 - 11:18h.

El jamonero ha sorprendido a Anita Williams con un romántico regalo para animarla en unos días complicados

La exconcursante de 'Supervivientes', tras la entrevista de Montoya: "Agradece que siga callada porque como hable..."

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Anita Williams vive una auténtica montaña rusa de emociones. Después de varios sustos de salud y sin saber todavía si tendrá que pasar o no por quirófano, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar emocionarse y romper a llorar al recibir un regalo de José Navarro, conocido como el 'jamonero de los famosos'.

Un obsequio que el experto en jamón ibérico le ha hecho llegar directamente hasta su domicilio de forma completamente inesperada para ella. Un gesto de lo más significativo para la catalana, que no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores a través de Instagram con un storie en el que la vemos sentada en el suelo, nerviosa mientras descubría el misterioso paquete.

Al ver que se trataba de un regalo del jamonero, con quien mantiene una incipiente relación, la madre de Thiago no ha podido evitar emocionarse. Entre risas delatoras y secándose alguna que otra lágrima de emoción, Anita Williams ha mostrado el contenido a su comunidad: varios sobres de jamón ibérico de bellota de máxima calidad, envasados al vacío y acompañados por una emotiva nota.

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"Hoy no puedo estar allí para darte un abrazo, pero lo consigo enviándote un trozo de mí. Sé que esta semana no está siendo fácil, así que quería tener un pequeño detalle contigo. Y recuerda que incluso en los días más complicados, después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol. Tu jamonero", le escribe José Navarro a la catalana, que lee la nota completamente embelesada.

"Llevo una semana bastante intensita con mil cosas en la cabeza y hoy me ha llegado un paquete que no me esperaba para nada y que me ha hecho muy feliz", reconoce la ex de Montoya junto a este vídeo, abriéndose en canal con sus seguidores. Y es que la que fuera finalista de 'Supervivientes' no está teniendo problema a la hora de hablar públicamente de su idilio con el jamonero.

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Es más, hace apenas unos días, frente a los micrófonos de 'Europa Press', Anita Williams explicaba el punto en el que está su relación con él. Aunque puntualizaba que "no, novios" no son de momento, ya que eso es algo que habría ocurrido "muy rápido", sí que reconocía que se están "conociendo", pero "sin ponerle etiquetas a nada".

Así ha surgido el amor entre Anita Williams y el 'jamonero'

La incipiente pareja se conocía de manera oficial en la boda de Marieta y Suso Álvarez, aunque ya se seguían en redes sociales. "Cuando lo vi en la boda fue sin más, yo no estaba para ligar. Estaba en una etapa de mi vida en la que no quería nada de nadie y no me fiaba de nadie; voy con pies de plomo. Me dijeron: 'mira que el que corta el jamón es muy guapo'. Y empezó así. En la fiesta, entre copa y copa, salí y le fui a buscar un platito".

Aquella misma noche marcó un antes y un después para ellos: "Él se despidió de todos para irse a su hotel y yo me quedé en la boda. Cuando me cogí el taxi para volver al hotel, vi que tenía un mensaje suyo que decía: 'Ha sido un placer conocerte, que sepas que eres guapísima'. Empezamos a hablar".

En esa publicación, la influencer cuenta que terminaron pasando la noche juntos, pero que solo fue dormir. "Estuvimos hablando hasta las siete de la mañana. Al día siguiente, como estaba tan a gusto con él, le ofrecí que viniese conmigo de acompañante a la boda de Almacor".

Tras este vertiginoso arranque y el romántico regalo que ahora ha recibido en casa de forma sorpresa, Anita Williams y José Navarro continúan dejando que las cosas fluyan, disfrutando del momento sin prisa, pero dejando más que claro que entre ellos existe una conexión de lo más especial.