Lorena Romera 18 JUN 2026 - 16:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' toma un drástica decisión pese al riesgo de hemorragia interna

Marta Peñate comparte una foto desde el hospital y da la última hora sobre su embarazo ectópico

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Marta Peñate ha reaparecido tras compartir una foto en el hospital en la que daba la última hora sobre su estado de salud. Una imagen en la que la colaboradora y presentadora de televisión contaba que ya le habían pinchado para expulsar el embrión. Ahora, la influencer ha explicado que no han encontrado el embrión, pero que sí le han detectado un quiste. Sin embargo, pese a los resultados de las últimas pruebas, la canaria de 35 años ha decidido saltarse las recomendaciones médicas.

A través de un directo de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha explicado lo que le han dicho en su último paso por el hospital: "No sé si lo he expulsado ya, o sea, es muy pronto, me pincharon el metotrexato antes de ayer". Además, tampoco se lo han localizado. "Han visto un hematoma y no saben si es eso", señala.

Lo que sí, en estas pruebas, le han detectado un quiste en el ovario, que, por lo que ha contado, estaría relacionado con la administración de uno de los medicamentos que ha estado recibiendo como parte de sus tratamiento de fertilidad. A la espera de una nueva revisión, este sábado, para ver si el embrión se está disolviendo y si los valores de la hormona del embarazo descienden -antes de pincharla estaban en 3.300-, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha tomado una drástica decisión.

Pese a las recomendaciones médicas, la pareja de Tony Spina tiene claro que no va a cancelar su viaje a la Costa Amalfitana, en Italia. Para ella, ahora mismo, se trata de salud mental. "Estoy centrada en que el embarazo ectópico se vaya y en poder irme de viaje. No os voy a mentir, es mi prioridad para despejarme mentalmente", señala. Sin embargo, los especialistas le han advertido que podría sufrir una hemorragia interna durante el vuelo.

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"Les dije que me voy a ir de viaje, que es lo que va a pasar, que no vendré el martes a la revisión y que la haré en Italia", ha subrayado. "Tendré que correr con los riesgos. Lo siento mucho, me voy a ir de viaje, aunque la gente me diga que estoy loca, no me pienso quedar en mi casa llorando, sintiéndome mal. Psicológicamente es muy duro como para que me digan que me quede en casa por si me pasa algo. Si me pasa algo, me pasó", reflexiona.

Además, esta escapada le ha supuesto a la de Las Palmas de Gran Canaria un gran desembolso económico. Todavía algo incrédula, Marta Peñate ha contado que solo por tres noches de hotel ha pagado más de 1.000 euros. "Las hamacas en la playa son 60 euros por persona... Con lo que me ha costado solo espero que me parezca hermosísima", comenta.