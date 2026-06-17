Lorena Romera 17 JUN 2026 - 11:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' actualiza su estado de salud tras ingresar en el hospital por su embarazo ectópico

Marta Peñate recibe malas noticias sobre su embarazo ectópico: "Me han dicho que tengo que ir a urgencias"

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Marta Peñate ha acudido a las urgencias del hospital, desde donde ha compartido una foto para dar la última hora sobre su embarazo ectópico. Tras recibir una llamada de alerta de su clínica de fertilidad porque la hormona del embarazo había crecido demasiado, a la exconcursante de 'Supervivientes' no le quedaba otra que "pincharse" cuanto antes para expulsar el embrión. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' reconoce que no ha podido evitar romper a llorar al revivir una situación tan delicada como esta, pues no es la primera vez que un embrión se implanta fuera de su útero.

A través de sus historias de Instagram, la colaboradora de televisión ha compartido una fotografía de la fachada del centro médico, concretamente de la zona de urgencias. Una imagen en la que revelado el enorme esfuerzo que ha supuesto para ella tener que continuar con sus compromisos laborales en un día como ese: "Pues nada, ya terminó el evento, me grabé el contenido y aquí estamos. Llegué al evento llorando, me sequé las lágrimas y entré. Sinceramente no quería dejar colgados a los organizadores y cuando les conté todo me dijeron que me fuera, que lo grabara otro día, pero me quedé por lo acogida que me sentí".

Un gesto de apoyo que agradeció enormemente, detallando que incluso la invitaron a comer antes de tener que marcharse a la clínica. Poco después, la de las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha actualizado su estado de salud con una foto desde la camilla del hospital, confirmando que ya le habían realizado el procedimiento médico pertinente para expulsar el embrión. "Ya me han pinchado el metotrexato. Tenía que esperar una hora y media por si la medicación me causaba algún efecto adverso", ha relatado, desahogándose con sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque ha querido ser positiva durante el proceso, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' reconoce que todo esto ya empieza a pasarle factura. Tanto, que ahora ha necesitado despedirse por unas horas para asimilar lo sucedido y centrarse en su recuperación: "Ya os contaré mañana bien, ahora necesito descansar. Gracias como siempre por todos los mensajes". De esta manera, sus followers quedan ahora pendientes de su evolución y a cualquier actualización a través de sus redes sociales.