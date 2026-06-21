Este domingo, 21 de junio, el futuro rey británico celebra su 44º cumpleaños controlando uno de los patrimonios privados más importantes de Europa

El príncipe Guillermo, apodado como 'El Terrible' por la prensa francesa: "Es tacaño y tiene repentinos ataques de ira"

Compartir







Este domingo, 21 de junio, el príncipe Guillermo celebra su 44º cumpleaños. Y lo hace siendo el miembro más rico de la familia real británica. Porque más allá de depender exclusivamente de fondos públicos, el príncipe de Gales controla uno de los patrimonios privados más importantes de Europa: el Ducado de Cornualles, una institución que financia la actividad del futuro rey de Reino Unido y de toda su familia.

Con un patrimonio personal estimado en al menos 1.500 millones de libras esterlinas -superando incluso al rey Carlos III, con una fortuna que rondaría las 640 millones de libras-, la situación económica del heredero al trono ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Esto le convierte no solo es el Windsor más pudiente, sino también una de las figuras más adineradas de todo Reino Unido.

Gran parte de esa riqueza procede del Ducado de Cornualles, una inmensa cartera de propiedades, explotaciones agrícolas, locales comerciales, bosques, terrenos costeros e inversiones creada en 1337 para garantizar la independencia económica del heredero de la Corona.

El negocio que le genera más de 27 millones de euros al año

Desde la llegada de Carlos III al trono en 2022, Guillermo heredó automáticamente el control del Ducado de Cornualles. Los últimos datos financieros muestran que el patrimonio generó un excedente distribuible de 22,9 millones de libras durante el ejercicio 2024-2025, equivalentes a unos 27 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ese dinero no funciona como un salario, sino que sirve para cubrir los gastos oficiales, privados y benéficos del príncipe, de Kate Middleton y de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

La dimensión del ducado resulta difícil de imaginar. Está valorado en más de 1.000 millones de libras y reúne alrededor de 130.000 acres de terreno repartidos por decenas de condados británicos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Entre sus activos figuran explotaciones agrícolas, edificios residenciales, oficinas, parques empresariales y derechos sobre determinadas zonas costeras.

Este año, además, está impulsando una estrategia de modernización del ducado basada en proyectos inmobiliarios, sostenibilidad y desarrollo comunitario. Entre los objetivos del patrimonio figuran la construcción de viviendas asequibles en Kennington, Cornualles y las Islas Solingas, inversiones medioambientales y proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono durante la próxima década.

Asimismo, Guillermo ha querido marcar distancias con algunas prácticas históricas de la aristocracia británica. Aunque no está obligado legalmente a hacerlo, este año ha sido el primero en el que ha decidido pagar impuestos sobre la renta derivados de los beneficios que recibe del ducado, una factura fiscal que se ha situado entre los mayores desembolsos tributarios realizados por una figura pública del país. En concreto, el pago anual se ha elevado por encima de los ocho millones de euros.

Mansiones, vacaciones, educación, regalos y privilegios

La riqueza del heredero al trono no se limita a los ingresos anuales. Guillermo y Kate disfrutan del uso de varias residencias de grandísimo valor patrimonial. Su vivienda principal hasta el año pasado era Adelaide Cottage, en Windsor, domicilio al que dijeron 'adiós' para instalarse en Forest Lodge, una histórica mansión georgiana de ocho dormitorios ubicada dentro del Gran Parque de Windsor, en Berkshire.

Además, también cuentan con otras numerosas propiedades vinculadas a la Corona, como Anmer Hall, la residencia campestre situada en Norfolk, o Tam Na Ghar, un pequeño cottage escondido en los terrenos de Balmoral, Escocia, al que se suelen desplazar en verano.

A ello se suma el acceso a infraestructuras, vehículos oficiales, personal de servicio y medios de transporte que forman parte del entramado institucional de la Casa Real británica. Aunque muchos de estos recursos no computan como patrimonio privado, sí contribuyen a sostener un estilo de vida excepcionalmente privilegiado.

Pese a cultivar una imagen más cercana que las anteriores generaciones de los Windsor, los gastos asociados a la vida privada de Guillermo continúan reflejando su elevado nivel adquisitivo. Desde sus vacaciones privadas hasta actividades vinculadas a la Corona como la equitación, el mantenimiento de ponis y otras aficiones deportivas.

La educación de sus hijos forma parte de otro de los capítulos económicos más importantes. El príncipe George comenzará próximamente sus estudios en Eton College, uno de los internados más prestigiosos y costosos del Reino Unido -la matrícula supera actualmente las 63.000 libras anuales-, siguiendo así los pasos de su padre y su tío, el príncipe Harry.

Dentro de la fortuna del príncipe, Kate Middleton juega un papel clave debido a las joyas que ostenta. Aunque la princesa de Gales suele proyectar una imagen relativamente austera en comparación con otras 'royals' europeas, su joyero incluye piezas históricas de valor incalculable y otras adquisiciones valoradas en cientos de miles de euros. Algunas como el Collar Cartier de Nizam de Hyderabad, los pendientes de diamantes estilo chandelier, su anillo de compromiso -que también lo fue de Lady Di- o la tiara Cambridge Lover's Knot.

Gracias a todo esto, el príncipe de Gales no solo se prepara para convertirse algún día en rey. También administra una de las mayores fortunas vinculadas a una monarquía europea, una maquinaria económica que genera millones de euros cada año y que garantiza que, cuando llegue el momento de ocupar el trono, lo haga con una independencia financiera difícil de igualar incluso entre las grandes fortunas internacionales.