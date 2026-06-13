Los príncipes de Gales han llegado a bordo de un coche oficial color burdeos Bentle junto a sus tres hijos a las 11:00 horas

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El rey Carlos III es homenajeado con un desfile militar por su cumpleaños, como cada verano, en el Trooping the Colour. Esta celebración se realiza en el centro de Londres y es una de las fechas clave en el calendario real porque se mide la fuerza de la monarquía británica, según informa 'La Razón'.

Más de 1.300 soldados, centenares de músicos militares, casi 200 caballos y el tradicional desfile aéreo de la RAF desfilan por las calles de Londres. En este evento, que tiene como objetivo celebrar el cumpleaños del monarca, la familia real británica observa el espectáculo desde el Buckingham Palace.

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El monarca ha recorrido The Mall en carruaje por tercer año consecutivo

Carlos III, que continúa con el tratamiento de su enfermedad, vuelve a presidir el desfile en un nuevo intento de transmitir normalidad después de todo lo acontecido en la familia real británica durante los últimos dos años. El monarca ha recorrido The Mall en carruaje por tercer año consecutivo tras renunciar ir a caballo -la forma que tradicionalmente usan los soberanos-por el cáncer que padece.

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Los que sí han ido a caballo han sido el príncipe Guillermo y sus hermanos, los príncipes Ana y Eduardo. Al comienzo de la ceremonia, el rey es recibido con un saludo real en Horse Guards Parade y una salva de 41 cañonazos que son disparados por la Tropa Real de Artillería Montada del Rey desde Green Park. El monarca inspecciona a sus tropas y después la bandas de la Guardia a pie interpretan una marcha militar.

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Este año, el desfile tiene una gran carga emocional para el rey. Carlos III despidió públicamente a uno de sus grandes amigos, David Hockney, poco antes de comenzar el desfile. El monarca describió al pintor como "un gigante del mundo del arte" y "un verdadero original", recordando incluso sus inconfundibles zapatos amarillos.

El estilo de Kate Middleton se roba todas las miradas en el desfile

Sobre las 11:00 horas, los príncipes de Gales han llegado a bordo de un coche oficial color burdeos Bentley, junto con sus tres hijos. Todos los ojos también están puestos en la princesa Kate Middleton. Hace justo un año toda la atención se centró en su estado de salud, pero en esta ocasión ha estado en su elegancia. Kate se ha decantado por un abrigo primaveral en color azul celeste con las solapas ribeteadas en blanco y una gran pamela, según informa 'Hola!'. Su hija Charlotte ha llevado un vestido blanco y un gran lazo al tono en la cabeza.

La princesa ha convertido el reciclaje de prendas en una de sus señas de identidad. Aunque el pequeño príncipe Louis suele convertirse en el verdadero protagonista del desfile por sus gestos espontáneos como las muecas o sus saludos exagerados.

Las ausencias más comentadas de la jornada son la del expríncipe Andrés y la de Sarah Ferguson, sobre todo después de que saliese a la luz la relación cercana que tenía con Jeffrey Epstein. Este año, los Windsor también echan de menos a Lady Pamela Hicks, quien falleció el pasado 5 de junio a los 97 años.