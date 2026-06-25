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Los numerosos gastos que Isabel Pantoja debería pagar a los fans de su concierto cancelado en Sevilla

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Los afectados por la cancelación del concierto de Isabel Pantoja podrán reclamar los gastos derivados del viaje, según Facua. Europa Press
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La cancelación del concierto que Isabel Pantoja tenía previsto ofrecer este sábado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest no solo obliga a devolver el importe de las entradas. Facua Sevilla ha recordado que los asistentes también tienen derecho a reclamar los gastos adicionales que hayan asumido para acudir al evento, como noches de hotel o billetes de transporte. La organización del festival anunció que el reembolso de las entradas se realizará de forma automática a través del mismo canal por el que fueron adquiridas.

Sin embargo, la asociación de consumidores subraya que la legislación también contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios derivados de la cancelación. Entre esos gastos se encuentran, por ejemplo, las reservas de alojamiento, los billetes de tren, avión o autobús y otros desembolsos directamente relacionados con la asistencia al concierto.

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También pueden reclamar los compradores del Abono Icónica

Facua también recuerda que quienes adquirieron el Abono Icónica, que permite acceder a todos los conciertos del festival, podrán solicitar la devolución de la parte proporcional correspondiente al espectáculo cancelado.

La asociación recomienda a los afectados conservar todas las facturas, justificantes y comprobantes de pago, ya que serán necesarios para acreditar los gastos ocasionados y presentar una eventual reclamación.

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En caso de que la organización del evento no atienda la reclamación o rechace compensar los gastos adicionales, los consumidores podrán acudir a las autoridades de consumo o presentar una reclamación por las vías habilitadas para defender sus derechos como usuarios.

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