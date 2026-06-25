Mabel Cupet Sevilla, 25 JUN 2026 - 05:30h.

José Grimaret solicita la colaboración ciudadana para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la A-494

El fallecido, José Manuel Grimaret García, de 66 años, perdió la vida tras una colisión con un camión frigorífico cuando regresaba de Matalascañas

Compartir







La familia de José Manuel Grimaret García, el ciclista de 66 años fallecido el pasado lunes en un accidente de tráfico en el término municipal de Almonte, Huelva, ha hecho un llamamiento público para recabar información que ayude a esclarecer lo ocurrido e identificar a la empresa propietaria del camión implicado en el siniestro.

A través de las redes sociales, su hijo, José Grimaret, ha difundido un emotivo mensaje en el que solicita la colaboración de cualquier persona que pudiera haber presenciado los hechos o disponga de información relevante sobre el vehículo. El objetivo es obtener nuevos datos que permitan conocer cómo se produjo el accidente que acabó con la vida de su padre.

Un accidente con resultado fatal

La tragedia tuvo lugar durante la mañana del pasado lunes 22 de junio. José Manuel Grimaret García realizaba una ruta en bicicleta por la costa onubense y regresaba desde Matalascañas en dirección a Mazagón cuando se produjo la colisión. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 42 de la carretera A-494, una vía que conecta ambos núcleos costeros y que registra una notable afluencia de tráfico, especialmente durante la temporada estival.

Fueron varios los testigos los que alertaron sobre las 10:02 horas de una colisión entre un camión y un ciclista. Tras recibir los avisos, se activó un dispositivo en el que participaron agentes de la Guardia Civil, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y profesionales sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A pesar de la rápida movilización de los equipos de emergencia, los sanitarios desplazados al lugar únicamente pudieron certificar el fallecimiento del ciclista. Desde entonces, las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación, mientras la familia intenta reunir toda la información sobre lo sucedido.

La búsqueda de nuevas pistas

En el mensaje difundido, José Grimaret explica que su padre fue atropellado mientras circulaba por la carretera de Mazagón y pide la colaboración de cualquier persona que se encontrara en la zona en el momento del accidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Buenos días, ayer 22 de junio a las 10 de la mañana atropellaron a mi padre, José Manuel Grimaret García, nacido en Brenes. Venía en dirección Matalascañas de vuelta por la carretera de Mazagón. Si alguien ha visto algo que se comunique conmigo", señala en su publicación.

El hijo de la víctima también asegura que necesita conocer "aunque sea la empresa en la que trabaja el culpable" y aporta como única referencia que el vehículo implicado era un camión frigorífico de tamaño medio. Por ello, insiste en la importancia de que cualquier testigo o persona que pueda aportar información se ponga en contacto con la familia.

El recuerdo de un padre querido y respetado

Más allá de la petición de ayuda, el mensaje se ha convertido en un sentido homenaje a su padre, José Manuel Grimaret García. Su hijo lo describe como una persona solidaria, trabajadora y siempre dispuesta a tender la mano a quien lo necesitara.

"Era una gran persona, nunca le hizo daño a nadie", escribe. Entre los recuerdos que comparte, destaca un episodio de juventud en el que, según relata, llegó a salvar la vida de un niño que se estaba ahogando. "Siempre tenía un buen gesto para cualquier persona que se le acercara", añade.

La publicación también refleja el profundo dolor que atraviesa la familia. José Grimaret lamenta especialmente que, después de toda una vida dedicada al trabajo, su padre apenas ha podido disfrutar de su jubilación.

Una despedida cargada de emoción

Las últimas palabras del mensaje están dedicadas a despedir a su padre y expresar el vacío que deja su ausencia. "Nadie me lo va a devolver", afirma antes de dedicarle unas palabras de cariño. "Te quiero, papá, allá donde estés, nunca te olvidaremos. No pude tener mejor padre. Gracias por todo, nadie como tú", concluye.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, familiares, amigos y conocidos mantienen vivo el llamamiento para localizar a posibles testigos o cualquier información relacionada con el camión implicado.

La esperanza de la familia es que algún dato permita arrojar más luz sobre un suceso que ha causado una profunda conmoción en su entorno y que ha truncado la vida de un hombre al que quienes le conocieron recuerdan por su generosidad y su carácter cercano.

90 ciclistas fallecidos en 2024

La muerte de José Manuel Grimaret García se suma a una estadística que sigue preocupando a la Dirección Genera de Tráfico (DGT). Según los últimos datos DGT, 90 ciclistas fallecieron en accidentes de circulación en España durante 2024, la cifra más elevada de los últimos diez años.

La mayoría de estas víctimas mortales, un total de 62, perdieron la vida en carreteras interurbanas, donde se concentra cerca del 70% de los fallecimientos de usuarios de bicicleta