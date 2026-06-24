El tratamiento para la piel de mariposa está funcionando y Leo ha podido ir con su familia a disfrutar de los días de playa

Leo, el niño con “piel de mariposa”, recibe hoy el nuevo tratamiento que abre una ventana de esperanza

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Leo, es un niño sevillano que, con tan solo 12 años, se ha convertido en un ejemplo de superación y de que la actitud es lo más importante frente a algunas enfermedades. En su caso, padece piel de mariposa que le provoca heridas y que su piel esté tan expuesta que cualquier actividad sea un riesgo para él.

Pero Leo no está solo en esta lucha, sino que gracias a su madre Lidia, han conseguido que su caso tenga tanta visibilidad que incluso permitieron traer un tratamiento para la piel de mariposa a España. Se trata del tratamiento de Vyjuveck, un fármaco que favorece que las heridas se cierren y aumenta también la resistencia de la piel al roce o a las ampollas

Leo lleva recibiendo este tratamiento hace unos meses y que le permite que algunas de sus heridas se cierren más rápido que antes. Y gracias a esto, el pequeño está consiguiendo tener una vida que siempre ha querido tener. Una de las cosas que ha podido hacer Leo y que ha emocionado a miles de sus seguidores en Instagram, es poder ir a la playa e incluso tocar el agua del mar.

El primer día de Leo en la playa

En el vídeo compartido en la cuenta de su madre y él ‘@lidiaysuperleo’, se ve al pequeño cómo avanza por la orilla, aunque con sus apósitos, gorra y gafas de sol para protegerle lo máximo posible del sol, hasta dejar que las olas alcancen sus pies. Llevaba las dos manos descubiertas, algo que muestra el logro que está consiguiendo Leo ayudado por el tratamiento.

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“Y fuimos a la playa. Al final se moja un poco las pies y manos, a ver si en estos días podemos convencerlo de meterse…”, escribía su madre en el post. En otro vídeo publicado en las historias del mismo perfil, aparece el sevillano caminando por la arena, pero esta vez sin tener los pies cubiertos por los vendajes y pudiendo disfrutar de sus pies tocando la orilla. Además, llevaba la camiseta de su querida Sevilla, con su nombre y el dorsal número 16.

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Leo, dando más pasos y superando sus miedos

Y parece que aunque Leo pueda ir disfrutando de estas pequeñas cosas que lo son todo para él, aún tiene respeto a algunas, como meterse entero dentro del mar, por miedo a que su cuerpo vaya a reaccionar mal. Pero es todo un logro a su gran lucha el que haya podido caminar por la arena y se haya atrevido a mojar las manos y los pies, pudiendo disfrutar de un día de playa como cualquier otro niño.

Hace tres horas que publicaban otro vídeo del segundo día de Leo en la playa. Esta vez dio más pasos hacia mar adentro y se llegó a meter hasta los tobillos, demostrando a todo el mundo que el miedo se puede superar. “Todavía le tiene un respeto tremendo y entra con pies de plomo, pero sabe (o más bien, sabemos) lo increíblemente bien que le sienta el agua salada para su delicada piel. Esa mezcla de temor y pura fuerza de voluntad nos tiene el corazón robado. Eso sí... la valentía le dura justo hasta que se le mojan las patitas. ¡El tratamiento terapéutico termina y empieza la operación salida!”, escribía Lidia emocionada en el post.