La autopsia preliminar concluye que la comunicadora murió a consecuencia de un grave traumatismo craneoencefálico

Las primeras investigaciones apuntan a que el coche accedió al cruce pese a que las barreras ya estaban bajadas

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La periodista y presentadora argentina Ernestina Pais ha fallecido a los 54 años de edad en la localidad de Martínez, en San Isidro, Buenos Aires. Según los primeros informes, la presentadora fallecía después de que el vehículo que conducía fuera arrollado por un tren en un paso a nivel.

Las primeras investigaciones apuntan a que el coche accedió al cruce pese a que las barreras ya estaban bajadas y las señales luminosas advertían de la llegada de la formación ferroviaria.

Un vídeo que circula por la Red muestra el accidente

Un vídeo difundido por las autoridades municipales muestra el momento del accidente. En las imágenes se observa cómo el turismo atraviesa el paso a nivel segundos antes de ser embestido por el Tren de la Costa. Tras el impacto, la locomotora arrastró el vehículo varios metros hasta detenerse.

La autopsia preliminar concluye que la comunicadora murió a consecuencia de un grave traumatismo craneoencefálico provocado por la colisión. Los investigadores también han ordenado pruebas toxicológicas para determinar si la conductora había consumido alcohol u otras sustancias antes del siniestro, mientras la Policía Científica y la Fiscalía continúan esclareciendo las circunstancias del accidente.

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Ernestina Pais era uno de los rostros más conocidos de la televisión argentina. Alcanzó gran popularidad al frente del programa 'Caiga quien caiga' y condujo otros espacios de entretenimiento como 'Mañanas Informales'. Hija de un arquitecto desaparecido durante la dictadura militar argentina, también participó recientemente como concursante de 'MasterChef Celebrity Argentina'. Su muerte ha provocado numerosas muestras de condolencia en el mundo de la televisión y el periodismo del país.