El accidente ha sido comunicado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, que investigarán lo sucedido

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Un hombre de 54 años ha fallecido en la mañana de este jueves en La Rinconada (Sevilla) después de ser golpeado y arrollado por un caballo mientras realizaba labores relacionadas con el cuidado de los animales en una hacienda de la localidad. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió sobre las 8:20 horas, cuando un ciudadano alertó de que un caballo había golpeado a un hombre y solicitaba asistencia urgente.

De acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia, la víctima trabajaba en el cuidado de los animales y, en el momento del accidente, se bajó de un coche de caballos. Fue entonces cuando uno de los animales se desbocó, lo arrolló y lo dejó atrapado.

Intentaron reanimarlo sin éxito

Varias personas que se encontraban en la hacienda lograron liberar al hombre y le practicaron las primeras maniobras de auxilio mientras llegaban los servicios sanitarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y agentes de la Guardia Civil. Tras confirmarse el fallecimiento, el suceso fue comunicado también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente ocurrido durante la jornada laboral.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que se produjo el accidente para esclarecer cómo se desencadenó el comportamiento del caballo y determinar todos los detalles del suceso.

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Sindicatos insisten en la prevención y piden investigar los hechos

Los sindicatos CCOO y UGT han lamentado el fallecimiento del trabajador de 54 años que murió este jueves en La Rinconada (Sevilla) tras ser golpeado y arrollado por un caballo mientras desempeñaba labores de cuidado de animales en una hacienda. Ambas organizaciones han reclamado que se investiguen las circunstancias del accidente y han insistido en reforzar la prevención de riesgos laborales.

En un comunicado, UGT Sevilla ha reclamado una "investigación exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido y determinar si existían medidas de seguridad suficientes para evitar el accidente.

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El secretario de Salud Laboral de UGT Sevilla, José Armando Rodríguez, ha recordado que toda actividad laboral conlleva riesgos que deben eliminarse o minimizarse mediante medidas preventivas: "Cada vez que una persona trabajadora realiza una actividad laboral, la misma lleva aparejados unos riesgos que, idealmente, hay que eliminar", ha señalado.

CCOO insiste en reforzar la prevención

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha subrayado la necesidad de reforzar las medidas preventivas en este tipo de trabajos, especialmente cuando implican el manejo de animales.

La representante sindical ha destacado la importancia de la formación, la señalización, la correcta organización de las tareas y la adopción de protocolos específicos para minimizar los riesgos derivados del comportamiento imprevisible de los animales. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el trabajador se encontraba realizando labores de cuidado de los animales cuando se bajó de un coche de caballos. En ese momento, uno de los caballos se desbocó, lo arrolló y lo dejó atrapado.

Aunque varias personas presentes lograron liberarlo y le practicaron los primeros auxilios hasta la llegada de los sanitarios, el hombre falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.