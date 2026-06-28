Berto González 28 JUN 2026 - 10:00h.

Luca Onestini, ganador de 'Secret Story', ha reconstruido su carrera entre Italia y Latinoamérica con nuevos realities y su éxito como DJ profesional

La gran pasión de Luca Onestini, más allá de los realities: "Está ante todo"

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Luca Onestini fue uno de los rostros italianos que más protagonismo alcanzó en los realities de Telecinco junto a su hermano Gianmarco Onestini. Su participación en programas como 'Secret Story', del que se proclamó ganador, y posteriormente en 'GH DÚO', le permitió darse a conocer entre la audiencia de nuestro país aunque no tardó en regresar a Italia para centrarse en nuevos proyectos profesionales.

Tres años después de su despedida en España, Luca Onestini se ha convertido en el "rey de realities" en otros países mientras continúa con su faceta artística como DJ, sus negocios personales y su profesión como odontólogo.

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Sus últimos pasos en televisión tras 'GH DÚO' y la victoria en 'Secret Story'

La etapa de Luca Onestini en España estuvo marcada por su participación en varios formatos con los que saltó a la fama en nuestro país. Después de convertirse en el ganador de 'Secret Story', el italiano se consolidó como uno de los concursantes más queridos de aquella edición.

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Su naturalidad, su personalidad y las relaciones personales que surgieron durante el programa, como su relación con Cristina Porta, le permitieron ganarse el cariño del público.

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Posteriormente, regresó a la pequeña pantalla para participar en 'GH DÚO', un concurso que fue su último gran proyecto en España. Tras finalizar esa experiencia, Luca Onestini decidió alejarse progresivamente de las cámaras españolas a pesar del trabajo que le estaba saliendo en Madrid entre bolos y eventos, y regresó a su país natal donde comenzó a desarrollar nuevas facetas profesionales relacionadas con la música y con su formación universitaria.

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De su éxito como DJ profesional a su línea de perfumes

Tras abandonar España, Luca Onestini encontró una nueva oportunidad relacionada con los realities y no dudó en formar parte de 'La casa de los famosos All Stars', donde volvió a demostrar lo bien que se le da conectar con la audiencia. Su paso por el programa fue muy comentado y consiguió llegar hasta la gran final, convirtiéndose en segundo finalista de la edición y alcanzando una fama mayor entre la audiencia latinoamericana.

Sin embargo, su principal prioridad en los últimos años ha sido la música. El italiano ha apostado con fuerza por su carrera como DJ profesional, desarrollando un estilo propio basado en la fusión de música urbana, dembow y sonidos electrónicos cercanos al tecno. Esta propuesta musical le ha permitido abrirse camino especialmente en Italia, donde actúa con frecuencia en eventos, festivales y discotecas.

Paralelamente, también ha impulsado distintos proyectos, entre ellos una línea de perfumes con la que busca ampliar su presencia en el mundo de la moda y el lifestyle. Esta iniciativa ha nacido en colaboración con una firma italiana de perfumes la cual se ha inspirado en diferentes rostros italianos para crear sus nuevas fragancias. En el caso de Luca Onestini, su fragancia es 'Effímero Milano' y la promociona en sus redes sociales donde cada vez cuenta con una mayor legión de seguidores.

Y aunque muchos espectadores lo relacionan únicamente con la televisión o con los realities, la realidad es que Luca Onestini dedicó varios años de su vida a su formación académica. El italiano estudió Odontología y nunca ha abandonado completamente esa profesión, que sigue considerando una de sus grandes vocaciones.

En distintas ocasiones ha compartido imágenes relacionadas con su faceta más profesional y con la formación especializada que ha seguido desarrollando durante los últimos años.

En cuanto al terreno sentimental, poco se sabe de la actualidad de Luca Onestini. Después de relaciones como la que mantuvo con Cristina Porta, no ha confirmado públicamente ninguna nueva pareja. Por el momento, se desconoce si comparte su vida con alguien, ya que ha preferido mantener ese aspecto en un sgundo plano mediático. Todo apunta a que se encuentra plenamente centrado en sus proyectos laborales y personales, priorizando su crecimiento profesional sobre cualquier otra cuestión.

'Onestamente', el nuevo reto profesional que prepara en Italia

Luca Onestini continúa explorando nuevas oportunidades. Su próximo desafío llegará de la mano de la comunicación, un ámbito que conoce perfectamente gracias a su experiencia en televisión. El italiano se prepara para debutar como copresentador del podcast 'Onestamente', un nuevo formato que compartirá junto al popular comunicador italiano Raffaello Tonon.

El proyecto pretende abordar temas de actualidad, experiencias personales y cuestiones relacionadas con el entretenimiento, ofreciendo entrevistas cercanas y divertidas donde el humor sea uno de los platos principales.