Nagore Robles, desesperada tras meses recibiendo facturas superiores a 1.300 euros que asegura no corresponden con su consumo
La colaboradora denuncia que lleva meses recibiendo facturas desorbitadas que no se corresponden a lo que consume en su casa
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Nagore Robles se ha desahogado a través de su perfil oficial de Instagram. La colaboradora y presentadora de televisión reconoce que está desesperada ante la situación límite que atraviesa con el suministro de agua de su vivienda. Visiblemente afectada tras muchos meses haciendo frente a facturas con importes que superan los 1.300 euros, una cantidad que asegura no poder hacer frente y que aún así tiene que afrontar para evitar el corte del servicio, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligada a hacer público su caso.
El detonante de su denuncia pública ha sido la contradicción entre los importes que la reclaman y la realidad de su consumo diario. Aunque los gráficos mensuales reflejan picos de hasta 8.500 litros diarios, la televisiva sostiene que se trata de unas cifras físicamente imposibles para una vivienda particular. "No trabajo en un aquapark", expresa molesta. "No hay un grifo ni una manguera lo suficientemente ancha como para soportar ese caudal de agua desde mi casa…", se queja.
Siguiendo las recomendaciones, Nagore Robles lleva meses atrapada en gestiones y reclamaciones que parecen no llevar a ninguna parte, lo que está terminando de agotar su paciencia. Tras acudir presencialmente al punto de atención comercial el centro de Madrid y realizar llamadas al servicio de atención al cliente, la creadora de contenido denuncia que la respuesta que ha obtenido tampoco le ha sido de ayuda y que le remiten a empezar el proceso de cero.
"Estoy desesperada"
Fui a la oficina del Canal de Isabel II, le expliqué esto a una chica. Flipó. Le dije que estoy desesperada, que ya llevo muchos meses seguidos pagando unas facturas enormes que no puedo soportar. Se hizo una reclamación. Ahora he vuelto a llamar y me han pasado con atención al cliente. Ahí me han dicho que no pueden hacer nada y que tengo que volver a la oficina. Es el cuento de nunca acabar. Estoy desesperada, de verdad”, ha zanjado Nagore Robles, visibilizando su situación y preguntándose cuántas familias habrá pasando por lo mismo y que no puedan abonar esas facturas desorbitadas.