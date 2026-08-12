Lorena Romera 12 AGO 2026 - 11:30h.

La sobrina de Isabel Pantoja estalla tras las críticas en su último vídeo con su hija

Anabel Pantoja, a David Rodríguez: "Con más crisis que la bolsa de Nueva York, aquí estamos"

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Anabel Pantoja ha dicho basta. Acostumbrada a compartir con naturalidad su día a día a través de Instagram, la influencer ha vivido un amargo episodio tras recibir una oleada de críticas sobre la forma de criar a su hija Alma. Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha estallado a través de sus stories para frenar lo que considera un auténtico "ensañamiento".

La sevillana de 40 años ha comenzado reconociendo el temor que empieza a sentir al mostrar sus rutinas en redes sociales: "Me está dando un poco de miedo el ser yo misma y el contaros mi día a día y mi vida". Aunque comprende que al ser un personaje público está expuesta a opiniones, cree firmemente que hay ciertos límites que no se deberían traspasar.

El detonante de este estallido ha sido la reacción de algunos usuarios a sus dos últimos vídeos grabados durante sus vacaciones en Canarias: uno en bikini y otro enseñando su día a día con su hija. Comentarios cuestionando si utiliza tapones para dormir mientras está con la niña y otros dándole lecciones sobre nutrición infantil han colmado su paciencia.

Aunque no quiere tener que estar justificándose, no le ha quedado otra que hacerlo: "Mi habitación no tiene puertas; Alma duerme al final, con la puerta abierta. Yo utilizo tapones porque tengo problemas, ¡pero escucho a mi hija!", ha zanjado la televisiva.

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"Ahora que vais de nutricionistas... ¿qué es correcto y no correcto para la alimentación de una bebé?", se ha preguntando, intentando no romperse: "Basta ya de estar buscando la cosquilla, la crítica, el juzgamiento, el aprovechamiento... creo que las redes nos benefician a todos (...) pero yo no enseño el desayuno de Alma para que le hagáis el mismo desayuno".

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A pesar del dolor que le provocan este tipo de situaciones y del esfuerzo que le supone gestionar este tipo de comentarios, la sobrina de Isabel Pantoja ha lanzado un mensaje dirigido a sus haters, dejando claro que no van a terminar con ella: "La opinión es libre, pero, por favor, tener un poquito de tacto a la hora de comunicar las cosas en unas redes. Yo no soy un saco de boxeo (...) No me destruís, me hacéis más fuerte".