Natalia Sette 12 AGO 2026 - 12:15h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla por primera vez tras convertirse en padre y desvela qué es lo que más le ha gustado de estos días

El último posado de Lara Tronti, acompañada de Hugo Pérez y su hijo, antes de dar a luz a Carlota

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Hugo Pérez ha vuelto a sus redes sociales tras vivir uno de los momentos más especiales de su vida. Días después de que la pequeña Carlota llegara al mundo el pasado 8 de agosto , el exparticipante de ‘La isla de de las tentaciones’ ha roto su silencio y se ha dirigido a su comunidad para agradecer las incontables muestras de cariño recibidas.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha compartido un emotivo mensaje para poner palabras a la abrumadora acogida de la noticia . “Mil gracias a tod@s por las felicitaciones, estamos muy felices”, ha expresado Hugo. El gallego se encuentra en una nube de amor tras convertirse en cuatro en casa.

Sin embargo, lo que más ha emocionado al joven durante estos primeros días de Carlota no ha sido solo la llegada de la bebé, sino el papel que ha asumido su primer hijo. Hugo ha hablado abiertamente del vínculo que comparten ya los hermanos: “Una de las cosas que más me flipa del mundo es ver a Nico dándole caricias, besitos y muy pendiente de su hermanita pequeña…”.

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Poco a poco, la familia va recuperando su rutina habitual en Bueu (Pontevedra). El influencer ha compartido diversos momentos cotidianos de su jornada en familia, entre ellos una entrañable imagen de su hijo mayor disfrutando de una merienda en el campo. “Tarde merendando sandía”, ha escrito con ternura.

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Asimismo, fiel a su estilo de vida conectado con la naturaleza de las Rías Baixas, Hugo ha mostrado en sus ‘stories' el estado de su finca tras varios días fuera por el nacimiento de su hija. El creador de contenido ha descubierto que un jabalí se había colado en su terreno para comerse parte del maíz que tiene plantado.

De esta forma, entre la tranquilidad de su hogar, su finca y la devoción de Nico por su hermana recién nacida, Hugo Pérez y Lara Tronti se adentran con ilusión en esta nueva etapa familiar.