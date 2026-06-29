Madonna confiesa a qué compañera generacional envidiaba: “Nunca seré tan guapa como ella”

Redacción Uppers 29 JUN 2026 - 10:56h.

La artista llegó a sospechar que su exmarido Guy Ritchie estaba enamorado de Kylie Minogue

Concierto sorpresa de Madonna en pleno Times Square: presentó su nuevo disco en una actuación en honor al mes del orgullo LGBTQ+

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Durante décadas fueron presentadas como dos reinas del pop destinadas a competir. Madonna y Kylie Minogue ocuparon portadas alimentando una supuesta rivalidad que, vista con perspectiva, siempre tuvo más de relato mediático que de realidad. De hecho, lo que más había entre ellas era admiración mutua. Ahora la cantante de 'Like a Virgin' ha ido un paso más allá con una confesión tan inesperada como divertida.

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En un reciente encuentro de ambas con el presentador Graham Norton, la artista estadounidense recordó que siempre sintió un enorme cariño por Kylie, aunque reconoció entre risas que también hubo un pequeño espacio para la envidia. "Nunca sería tan guapa como Kylie", admitió, explicando que la veía tan adorable que incluso llegó a sospechar que su entonces marido, Guy Ritchie, estaba enamorado de la australiana.

Una camiseta que lo decía todo

En cualquier caso, mucho antes de que las redes sociales convirtieran cualquier gesto en viral, Madonna ya lanzó un mensaje clarísimo. Fue en los MTV Europe Music Awards de 2000, cuando apareció sobre el escenario con una camiseta de tirantes repleta de brillantes en la que podía leerse el nombre de Kylie Minogue.

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En una época en la que muchos insistían en enfrentarlas, aquella elección de vestuario era toda una declaración de intenciones. Kylie ha recordado ahora que se quedó completamente sorprendida cuando vio aquellas imágenes y que apenas podía creérselo.

Sin previo aviso, Madonna decidió rendirle homenaje delante de millones de espectadores. “Estaba en mi etapa western, poniendo pedrería en todo, e intentaba pensar en cantantes de las que estoy un poco enamorada. Pensé en Kylie y mandé hacerme una camiseta con su nombre”, relataba sobre cómo se le ocurrió la idea.

Ese gesto encontró respuesta casi un cuarto de siglo después. En marzo de 2024, durante el Celebration Tour de Madonna en Los Ángeles, Kylie apareció por sorpresa sobre el escenario para protagonizar uno de los momentos más celebrados de la gira. Era la primera vez que ambas compartían actuación en directo, un encuentro que los fans llevaban décadas imaginando. Interpretaron 'I Will Survive', de Gloria Gaynor, y 'Can’t Get You Out of My Head', de Kylie.

Y esta vez fue la australiana quien lució una camiseta con el nombre de Madonna, devolviendo el homenaje de los MTV Europe Awards y simbolizando una relación basada en el respeto y el afecto mucho más que en cualquier rivalidad inventada.

El misterio de 'Confessions II'

Como si todo esto no fuera suficiente para disparar la ilusión de los seguidores, ambas dejaron otra bomba en el aire. El presentador les preguntó directamente si Kylie participa en 'Confessions II', el nuevo álbum de Madonna. Y la respuesta fue cualquier cosa menos una respuesta.

Ambas se miraron, sonrieron y dejaron pasar unos segundos antes de que Madonna le respondiera "¿Por qué tienes que saberlo todo?" y despachara la cuestión con una frase que ya está dando la vuelta al mundo: "Mi trabajo es ser misteriosa". Kylie, entre risas, se limitó a comentar que su compañera "es muy buena esquivando" preguntas. Ni confirmación ni desmentido. Justo lo necesario para mantener viva una de las colaboraciones más deseadas por los amantes del pop.