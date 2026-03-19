Madonna vuelve a la actuación 25 años después: sus cinco películas más icónicas

La reina del pop participará en la segunda temporada de 'The Studio', la premiada serie de Seth Rogen

Madonna vuelve a la pista de baile a los 67: lo que sabemos de su esperado nuevo disco

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Todos estaremos de acuerdo en que Madonna, más que una artista, es un fenómeno cultural. Sin embargo, mientras en la música ha destacado una fuerza tectónica capaz de redefinir el pop en varias décadas, en el el cine su trayectoria se ha parecido más a una montaña rusa con pocos picos y muchos valles. Aunque la Ciccone se esforzó mucho por ser tomada en serio como actriz, hace tiempo que pareció arrojar la toalla. Ahora, a los 67 años y dos décadas y media después de su último papel de ficción, la Ambición Rubia regresa a la actuación.

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Madonna ha sido vista en pleno rodaje de la segunda temporada de 'The Studio', la serie de Seth Rogen sobre los entresijos del mundo del cine que ha sido una de las grandes triunfadoras en la temporada de premios del pasado año. Según 'Entertainment Weekly', su participación está confirmada, pero aún no se sabe ni qué papel tendrá ni su relevancia en la trama.

La última vez que la Reina del Pop apareció en una producción de ficción fue en en 'Barridos por la marea' , dirigida por su entonces marido Guy Ritchie, en 2002. Aquel sonoro batacazo quizás terminó por convencerla que lo suyo no era el cine, después de haberlo intentado por tierra, mar y aire. No en vano acumula nueve premios Razzie, incluido uno especial como peor actriz del siglo XX. Hay que admitir que semejante currículum desanima a cualquiera.

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Mientras otras cantantes han logrado transiciones exitosas -piénsese en Cher o más recientemente Lady Gaga-, Madonna nunca ha terminado de cuajar en la gran pantalla. Su trayectoria ha oscilado entre propuestas interesantes y decisiones, digamos, cuestionables. Películas tan fallidas como 'Shanghai Surprise' o la citada 'Barridos por la marea' le daban la razón a quienes pensaban que dios no la había llamado por este camino.

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La realidad es que Madonna tiene una personalidad tan acusada que, en pantalla, cuesta no seguir viendo a Madonna. El espectador no termina de creerse nunca al personaje porque la estrella lo devora. Sin embargo, cuando ha estado bien dirigida, y en el contexto adecuado, ha demostrado que puede funcionar. Hagamos un repaso por sus cinco mejores películas, teniendo en cuenta que no hablamos tanto de calidad pura como de impacto, relevancia cultural o puro disfrute culpable.

Buscando a Susan desesperadamente (1985)

Un prometedor debut que funcionaba porque su personaje, básicamente, era una versión estilizada de sí misma. Fresca, magnética y sorprendentemente natural. La película no solo fue un éxito, sino que con su outfit (encajes, lazos en el pelo, crucifijos y chaquetas oversize) definió la moda de los 80 que emularían miles de adolescentes y estableció a Madonna como la chica más cool de Nueva York.

Dick Tracy (1990)

Dirigida por Warren Beatty, Madonna encarna a una mujer fatal, Breathless Mahoney, que le encajaba como anillo al dedo con su estética de cómic y números musicales incluidos. De aquí saldría buena parte de la icónica estética de la gira 'Blonde Ambition'. Toda una clase maestra de marketing cruzado fusionando cine música y moda retro-glam.

En la cama con Madonna (1991)

De acuerdo en que no se trata de una película de ficción, pero ese documento cultural inventaba el lenguaje de los modernos documentales de celebrities mucho antes que llegaran las Kardashian. Mostraba a Madonna en su hábitat natural y controlándolo todo, sexualmente liberada y jefaza de su propio imperio. Vale, no actúa, pero revela por qué su figura es tan poderosa, así que, en cierto sentido, es su mejor "interpretación".

Ellas dan el golpe (1992)

Bajo la dirección de Penny Marshall, Madonna daba vida a una jugadora de béisbol profesional y se integraba en un reparto coral donde no necesitaba cargar con el peso dramático. Paradójicamente, el no ser el centro absoluto de la función terminaba beneficiándola. Su impacto residía en en ver a la mujer más hot del mundo en un papel anti-glamuroso y sucia de barro. Pero más allá de eso, ayudó a normalizar la imagen de la mujer fuerte y deportista en el cine comercial.

Evita (1996)

Su gran apuesta por convertirse en una estrella de prestigio. Dirigida por Alan Parker, Madonna interpretaba a Eva Perón consiguiendo un gran impacto cultural (su look inundó las portadas de las revistas de medio mundo) e incluso ganando un Globo de Oro, aunque la crítica estuvo dividida. Para algunos supuso su "validación" ante el establishment; para otros, supuso un esfuerzo digno pero limitado.