Janet Jackson sorprende con un cambio de look inspirado en su hermano Michael

La cantante acudió a la reciente gala de los BET Awards con un atuendo que evocaba el universo de Michael Jackson

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Aunque no aparece en el taquillero biopic 'Michael', Janet Jackson siempre tuvo un vínculo especial con su ilustre hermano, Michael Jackson. Ambos compartieron escenarios, una infancia marcada por la fama y una relación que, pese a las dificultades y a los caminos diferentes que tomaron sus carreras, nunca dejó de estar definida por el afecto y la admiración mutua. Quizá por eso muchos han interpretado como un emotivo guiño la imagen con la que Janet reapareció en la reciente gala de los BET Awards.

Janet Jackson, de 60 años, acaparó todas las miradas con un estilismo que muchos no tardaron en relacionar con el universo estético de su hermano. La cantante acudió al evento celebrado en el Peacock Theater de Los Ángeles con un sombrero fedora negro junto con una camiseta a juego, una camisa blanca de rayas finas y un ancho cinturón con detalles metálicos, una silueta que evocaba algunos de los atuendos más emblemáticos del llamado Rey del Pop.

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Las comparaciones inundaron las redes sociales apenas aparecieron las primeras imágenes. Para muchos seguidores, el aire de la chaqueta, la sobriedad de la combinación y la forma de llevarla remitían inmediatamente a algunos de los looks más recordados de Michael durante las décadas de los 80 y los 90, sin necesidad de reproducir exactamente ninguno de sus vestuarios más famosos.

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No era la primera vez que la artista rendía homenaje a la herencia artística de su familia, pero en esta ocasión el paralelismo resultó especialmente evidente. Además de recibir uno de los grandes reconocimientos de la noche, volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia en la música y la moda décadas después de iniciar su carrera.

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Una trayectoria de altibajos

La trayectoria de Janet también ha estado marcada por importantes altibajos. Aunque construyó una identidad artística propia, diferenciada de la de su hermano, y firmó algunos de los discos más influyentes del pop y el R&B, su carrera atravesó momentos especialmente complicados tras la polémica actuación compartida con Justin Timberlake en el descanso de la Super Bowl de 2004.

Aquel episodio del 'pezóngate' tuvo un enorme impacto en su presencia mediática y profesional durante años, pese a que con el tiempo se ha revisado críticamente el trato desigual que recibió. En el terreno personal tampoco fueron tiempos sencillos.

La presión de pertenecer a una de las familias más famosas del mundo del espectáculo, el constante escrutinio público y las controversias que rodearon a los Jackson marcaron buena parte de su vida. Sin embargo, Janet siempre procuró mantener una notable discreción y centrarse en su trabajo.

La memoria de su hermano

Cuando Michael Jackson falleció en 2009, Janet se convirtió en una de las voces más firmes a la hora de defender su memoria. En numerosas entrevistas y homenajes insistió en separar la imagen pública del hombre al que ella conocía como hermano. De hecho, siempre habló de él con enorme cariño y reivindicó su extraordinario talento, al tiempo que pedía respeto para su legado artístico y para su familia.

Aunque rechazó "cortésmente" ser representada en la película sobre la vida de Michael, Janet ha subrayado en distintas ocasiones que, más allá del mito, su hermano era alguien con quien compartió recuerdos de infancia, éxitos, dificultades y una complicidad que nunca desapareció. Ese vínculo especial explica que cualquier gesto, por pequeño que sea, despierte inmediatamente la atención de sus seguidores.