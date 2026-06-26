Carlos Plá Valencia, 26 JUN 2026 - 12:47h.

Los seguidores valencianos de Michael Jackson se unieron al tributo planetario que se rindió al artista en el 17ª aniversario de su muerte

Michael Jackson cantó junto a Julio Iglesias y Alejandro Sanz: la intrahistoria de su colaboración y la relación entre los artistas

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Decenas de valencianos entonaron a las 23:26 horas de este jueves la mítica "Heal the World" durante el homenaje que los fans del rey del pop ofrecieron en todo el mundo a Michael Jackson en el 17º aniversario de su fallecimiento.

A esa hora, el 25 de junio de 2009 se declaró la muerte del cantante a los 50 años en Los Ángeles tras sufrir un paro cardíaco provocado por una intoxicación aguda de sedantes.

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Diecisiete años después, el legado del artista sigue vigente y cada 25 de junio sus fans recuerdan su trayectoria con homenajes. En esta ocasión, el tributo ha sido mundial promoviendo una iniciativa impulsada desde comunidades de seguidores en redes sociales para reunir simbólicamente a personas de distintos países a través de una misma canción y en un mismo momento.

La céntrica plaza de la Reina de Valencia se unió a este reconocimiento planetario que buscaba recordar el mensaje de paz y unidad que Jackson llevó como bandera durante gran parte de su carrera.

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Los fans colocaron un pequeño altar sobre una señera con una foto del artista y velas. Una fiesta en la que participaron muchos niños, que a pesar de la diferencia generacional siguen admirando a Jackson e imitaron su característico y único estilo de bailar, provocando numerosos aplausos.

¿Por qué “Heal the World”?

La elección de “Heal the World” no es casual, ya que esta canción tiene un significado especial dentro de la historia del cantante. Lanzada en 1991, se convirtió en una de las piezas más representativas de su faceta social y humanitaria. Un año después, en 1992, Michael Jackson fundó Heal the World Foundation , una organización enfocada en apoyar a niños en situación vulnerable y comunidades afectadas por conflictos.

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Por ello, los organizadores consideraron que esta canción es la que mejor representa el mensaje que el artista buscó transmitir fuera de los escenarios: promover la paz, la empatía y la solidaridad.