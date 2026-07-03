Rosalía realiza una importante donación a Unicef en apoyo a la infancia de Venezuela

La ONG ha anunciado a través de sus redes sociales la aportación y agradece su colaboración

Rosalía se sincera sobre su vida estando de gira, lejos de "casa": "No me extraña que muchos se den a cualquier anestésico"

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Rosalía ha realizado una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia de Venezuela tras los terremotos que el pasado 24 de junio afectaron al norte del país.

La ONG ha anunciado a través de sus redes sociales esta aportación con la imagen de una niña sobre la que se puede leer: 'Rosalía, gracias de corazón", y continúa que con su ayuda y la de la Fundación Rosalía podrán proporcionar agua potable para más de 30.000 niños y niñas durante un mes, además de atención médica para 25.000 personas.

También, espacios seguros donde miles de niños y niñas podrán estar protegidos y acompañados en un momento tan difícil.

Los últimos datos oficiales sobre esta tragedia elevan a 2.595 las personas muertas y a 12.400 las heridas. La organización dependiente de la ONU agradece a Rosalía que "voz, sensibilidad y generosidad están llegando justo donde más falta hacen. Gracias por estar cerca de la infancia de Venezuela".

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En el post, la organización añade: "Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita".

La cantante catalana se encuentra de gira por Estados Unidos con 'LUX Tour'. En su concierto en Las Vegas realizó un cálido recuerdo a la situación de Venezuela y apeló al cariño y el apoyo que necesitan. Este jueves estuvo animando a la selección española en su partido contra Austria en el Mundial.