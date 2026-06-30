La artista colombiana ha sorprendido acudiendo al último concierto de la catalana celebrado en Inglewood como parte de su 'Lux Tour'

Las claves de la 'enemistad' de Karol G y Rosalía: un color, una canción y una camiseta

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Pocas imágenes habían sido tan esperadas en la industria musical como la de Karol G y Rosalía compartiendo escenario. La sorpresa llegó durante el último concierto de la catalana en Inglewood, California, celebrado este pasado lunes, 29 de junio.

La artista colombiana apareció como invitada especial en uno de los momentos más íntimos del espectáculo: el confesionario. Así, ponían fin, al menos de cara al público, a los intensos rumores de una presunta mala relación que durante años han perseguido a ambas.

"Qué alivio conocernos", confesaba la intérprete de 'Mañana será bonito', mientras Rosalía recordaba entre risas que la primera vez que se encontraron en persona apenas compartieron "un hola y un adiós". La artista catalana añadía entonces que esta ocasión era completamente distinta: "Esto es otro nivel, confesándonos", aseveraba.

Se trata de un comentario que no ha pasado desapercibido para los fans, ya que durante mucho tiempo se había especulado con que entre ambas existía una rivalidad alimentada por las redes sociales y las constantes comparaciones entre sus carreras.

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La confesión más personal de Karol G junto a Rosalía sobre su última relación

Rosalía presentaba así a Karol G en su show: "Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota". En ese momento, la colombiana entraba al escenario y ambas se fundían en un abrazo.

El momento más emotivo llegaba cuando la cantante de 'Berghain' invitaba a Karol G a formar parte del ya tradicional confesionario del espectáculo. Fue entonces cuando la ganadora del Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana de 2024 decidió abrirse sobre una de las etapas más dolorosas de su vida sentimental.

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"Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo", comenzaba explicando. Karol relató, que durante los primeros años de noviazgo, siempre había alguna excusa para no pasar esa fecha juntos. Solo una vez consiguieron celebrarlo como ella deseaba, pero después la situación volvió a repetirse.

"Para mí era importante compartir ese día con la persona que quería", explicaba. El episodio que terminó marcando el final definitivo de aquella historia ocurrió precisamente el día de su cumpleaños.

"El último cumpleaños nos íbamos de viaje… estábamos con las maletas en el aeropuerto para celebrarlo en otra parte del mundo. En la sala de espera… me dejaron allí", se ha sincerado. Una situación que Rosalía calificaba de "imperdonable".

Entonces Karol G revelaba lo que ocurrió después: "Bajé las maletas. Me quedé. Pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", desvelaba, utilizando una metáfora para confirmar que poco después decidió poner punto final a la relación.

La respuesta de Rosalía también provocó una gran ovación entre el público."Amiga yo tengo que decir que, en mi país, cuando alguien es un poco cabrón, decimos: vaya perla. Así que hoy vamos a celebrar más y mejor cualquier cumpleaños porque te deshiciste de ese perla", comentó entre aplausos.

¿De quién hablaba Karol G?

Aunque Karol G evitó mencionar el nombre de su expareja, sus fans no han tardado en señalar a Feid como el protagonista de la historia. Los dos artistas mantuvieron durante años y, durante su etapa juntos, compartieron múltiples muestras públicas de cariño, colaboraciones musicales y apariciones conjuntas que hicieron pensar que atravesaban uno de sus mejores momentos.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a surgir rumores sobre una posible ruptura, alimentados por la ausencia de fotografías juntos y por la disminución de sus apariciones públicas. No fue hasta el pasado mes de abril cuando la propia Karol lo confirmó.

Otros seguidores de la artista también han mencionado a Anuel. Fue en 2021 cuando ambos terminaban su relación tras más de tres años juntos.

La supuesta enemistad entre Karol G y Rosalía

El encuentro también ha servido para desmontar una de las teorías que durante más tiempo ha circulado entre los seguidores de ambas artistas.

Desde hace años se especulaba con una posible rivalidad debido a distintos episodios que fueron alimentando la conversación en redes sociales: comparaciones constantes entre sus carreras, supuestas indirectas en algunas canciones, coincidencias estéticas, cambios de color de pelo, prendas de vestir similares e incluso la ausencia de colaboraciones entre ambas.

Cualquier gesto era analizado al detalle por los seguidores, aumentando la sensación de que existía una relación fría entre las dos. Además, tanto Karol G como Rosalía habían evitado hablar sobre ello públicamente, y nunca confirmaron si existía o no un conflicto entre ellas. De ahí que ahora, su aparición en el show de la catalana haya pillado por sorpresa a todos.