Penélope Cruz, Bardem y Rosalía, en las gradas del partido España-Austria del Mundial

Alberto Rosa 02 JUL 2026 - 22:58h.

Iconos de la selección española como Carles Puyol, David Villa o Alexia Putellas también han estado en el estadio de California

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La selección española se enfrenta este jueves ante Austria en el partido de los dieciseisavos de la final del Mundial. Son alrededor de 6.000 los aficionados que acompañan al equipo de Luis de la Fuente desde las gradas del estadio y entre ellas también se encuentran celebridades como Penélope Cruz y Javier Bardem.

Las cámaras han captado la presencia de la pareja de actores, que desarrollan su vida y carrera profesional en Estados Unidos. Pero no son los únicos famosos que han ido a disfrutar del partido. También se ha visto a la cantante Rosalía y a la futbolista Alexia Putellas.

En lo deportivo, también estuvieron presentes grandes leyendas de la sección española como Puyol, Villa, Míchel Salgado o Fernando Hierro, entre otros. El objetivo colectivo, seguir adelante en el torneo y avanzar a los octavos de final.

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El rey Felipe VI también ha querido animar este jueves por la noche a la selección española de fútbol durante una cena en Madrid en la que se han entregado los premios de periodismo de ABC, un acto en el que ha confesado que estaba pendiente del partido que España disputa con Austria en el Mundial: "¡Ánimo, venga!", ha dicho.

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Y aunque ha señalado que era una noche especial por los premios que se entregaban, ha agregado: "Pero, mientras tanto, como estamos todos muy pendientes de cuanto ocurre y sería contradictorio abstraerme de ello en la casa de un diario tan veterano y ante tantos periodistas —aunque me debo a la prudencia y a mi lugar—, pues pienso (como todos en estos momentos) en España".

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"Concretamente, en nuestra selección, que se está batiendo para pasar a octavos en este Mundial", ha recordado el jefe del Estado, que ha dado ánimos a los jugadores y ha confiado en que durante la cena le fueran dando "minuto y resultado".

Los reyes han presidido la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo de 'ABC', cuyo galardón, el Mariano de Cavia, ha sido en esta edición para Karina Sainz Borgo, mientras que el Luca de Tena ha sido concedido a Victor-M. Amela, Ima Sanchís y Lluís Amiguet, y el Mingote, para a Gallego & Rey.