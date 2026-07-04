La intérprete española ha recordado uno de los momentos más especiales que compartió con el cantante puertorriqueño

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Penélope Cruz ha compartido una divertida anécdota sobre cómo la influencia de Bad Bunny ha acabado cambiando la forma en la que sus hijos ven a su madre. La actriz ha confesado que al principio las letras explícitas del cantante no le terminaban de convencer y trató de mantener cierta distancia con su música cuando estaba en familia, según informa '20 Minutos'.

Pero, con el paso del tiempo, acabó escuchando sus canciones todo el rato: "Pensaba: 'Estas letras no son para vosotros'. Intentamos evitarlo durante un tiempo, pero luego terminé escuchándolo yo sola todo el tiempo".

"¡Gracias, Benito! Me ha llevado muchos años conseguirlo", dijo entre risas

La intérprete española ha recordado uno de los momentos más especiales que compartió con el cantante puertorriqueño. En uno de sus conciertos celebrados en Puerto Rico, el propio artista le pidió acompañarle en uno de los instantes más icónicos de su show. "La primera vez en Puerto Rico fue cuando Benito vino y me pidió que saliera a decir 'Acho, Puerto Rico es otra cosa", ha afirmado Cruz.

Pero la anécdota más graciosa llegó después. Penélope Cruz contó que sus hijos Leo, de 15 años, y Luna, de 12, cambiaron por completo la percepción que tenían de ella gracias a la música del artista. "Finalmente mis hijos vinieron y me dijeron: 'Mamá, por fin podemos decir que eres genial'. ¡Gracias, Benito! Me ha llevado muchos años conseguirlo", ha confesado entre risas.

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Penélope Cruz y Javier Barden no suelen hablar de sus hijos, ya que siempre han intentado mantener sus vidas alejadas del foco mediático para proteger su privacidad. Pero, en esta ocasión, la actriz ha querido destacar con un gran humor cómo la música puede conseguir algo que parecía imposible: que los hijos de Penélope Cruz la consideren una madre "genial".