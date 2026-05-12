Javier Bardem desvela el motivo por el que habló de Gaza en los Oscar: "Noté que mi madre me lo pedía al oído"

Celia Molina 12 MAY 2026 - 07:15h.

Los tres hijos de la fallecida Pilar Bardem han participado en un podcast sobre la inauguración de una asociación en su nombre

Javier Bardem, sobre cómo le ha afectado su defensa de Gaza: "Mi cara y la de mi mujer apareció bajo el título de antisemitas"

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En la última gala de los Oscar, Javier Bardem apareció con un broche en el que podía leerse 'No a la guerra', el lema en el que se volcaron los españoles para rebelarse contra el apoyo de España a la guerra de Irak. El siempre reivindicativo actor recuperó esta frase - que más tarde también ha sido recogida por Pedro Sánchez para posicionarse en contra de la guerra de Irán - para denunciar el genocidio contra la población palestina que lleva perpetrando Israel desde hace casi 70 años.

Bardem acompañó el símbolo con el siguiente discurso: "Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", dijo, sabiendo que su opinión sobre Gaza no siempre ha sido respetada por los medios estadounidenses.

"Mi madre me decía que eso era lo correcto"

"Llegaron a contratar páginas centrales del New York Times con mi cara y la cara de mi mujer, con el título de antisemitas. Recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en la televisión en la CNN una foto mía bajo la que ponía "antisemita". En esa época, hace ya 12 años, ellos manejaban la narración. Decían que si estabas contra Israel es que eras antijudío. El dominio que tienen, mediáticamente hablando, es extraordinario, y ahí me di cuenta. Hasta el punto de que me hicieron dudar de si tenían razón", ha dicho en un podcast en el que celebraban la inauguración de una asociación en honor a su madre.

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"Me han vetado en proyectos por apoyar a Palestina"

"Pero eso ha cambiado. Ahora sabemos que eso no es así, que es una manera de acallar, de llevar a la autocensura, creada por el miedo. a las represalias. Gracias a la información a la que tenemos acceso hoy en día, ha hecho que la gente joven diga no, no, esto está mal. Esto es un genocidio y no puede pasar en el siglo XXI", ha añadido en su declaración.

Tras explicar esto, el protagonista de 'No es país para viejos' añadió qué fue lo que le animó, aún sabiendo que, en la industria de Hollywood, han despedido a personajes de la talla de Susan Sarandon por dar su apoyo a Palestina, a pronunciarse así en la gala de los Oscar: su madre. "Yo noté que mi madre me lo dijo al oído. Yo estaba ahí y quería hacer algo. Yo hablo muchas veces con mi mamá y la escucho (mis hermanos también) Y escuchaba que me decía, tranquilo, Javier, respira, dilo tranquilo y sin emoción porque lo que estás diciendo es lo correcto", ha confesado también el hijo de Pilar Bardem en el podcast.

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Recientemente, el actor también ha asegurado que está convencido de que ha perdido varios proyectos en Hollywood por apoyar a Palestina: "Sí. He escuchado cosas: 'Te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no'. 'Esta marca te iba a pedir una campaña, pero ya no pueden'", ha revelado. "Está bien. Vivo en España. Los estudios estadounidenses no son lo único que hay", concluye, antes de interpretar al terrorífico Max Cady en la adaptación televisiva de 'El cabo del miedo', que llegará a Apple TV el 5 de junio.