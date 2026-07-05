Fiesta 05 JUL 2026 - 19:43h.

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En exclusiva para 'Fiesta', la periodista Paloma Barrientos nos da una nueva información sobre la baronesa Thyssen tras salir a la luz su delicado estado de salud. Meses después de que se conociese que Tita Cervera había sido ingresada de urgencia a causa de una neumonía, por fin tenemos noticias de sobre ella y su posible paradero.

Las alarmas sobre el estado de salud de Tita Cervera se volvía a activar después de que esta se ausentase en una importante cita. Respecto a esto, ayer, la colaboradora María Eugenia Yagüe, que tiene una estrecha relación con la baronesa, declaró:

"Ni Tita ni Borja fueron y tampoco delegaron su presencia en alguien. Todo lo que es hermetismo da lugar a rumores y a especulaciones porque tienen un peso muy grande y no se han pronunciado al respecto", fueron sus palabras.

Paloma Barrientos, sobre el misterioso mensaje de Tita Cervera: "Me sorprende"

Ante tal hermetismo sobre la salud y el paradero de Tita Cervera, esta tarde la Paloma Barrientos ha llegado al programa con una importante exclusiva que podría esclarecer todas las incógnitas. "El 23 de abril, que fue el día de su cumple, fue la última vez que supe de ella, pero, ¿cuál ha sido mi sorpresa?", comenzaba diciendo la colaboradora antes de desvelar una sorprendente información:

"Esta mañana a las nueve, su estado de WhatsApp ha cambiado y era la dirección de un hotel en Roma con un link. Nuestra compañera Eli se ha puesto en contacto con el hotel y existe. No es que sea una buena noticia, pero, para mí, es sorprendente", desvelaba la colaboradora muy desconcertada.