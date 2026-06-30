Acostumbrados a mantenerse completamente alejados de los focos, los dos jóvenes se han dejado ver disfrutando de la actuación del cantante

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Guillermo y Cristina Iglesias, dos de los hijos más desconocidos de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, han dado la sorpresa reapareciendo públicamente en una ocasión muy esperada: el sonado concierto de Lenny Kravitz en el festival Starlite Occident de Marbella.

Acostumbrados a mantenerse completamente alejados de los focos, los dos jóvenes se han dejado ver disfrutando de la actuación del cantante estadounidense desde una de las zonas VIP del recinto, siendo una de las escasas ocasiones en las que se les ha podido fotografiar en un acto social.

Su presencia no ha pasado desapercibida ya que forman parte del núcleo más reservado de la familia Iglesias.

Los detalles de su reaparición

Guillermo, el benjamín del clan, de 19 años, y su hermana Cristina, de 25, acudieron al concierto acompañados por varios amigos del entorno familiar, disfrutando de una de las citas más exclusivas del verano marbellí.

Mientras Julio Iglesias continúa residiendo gran parte del año entre República Dominicana, Miami y Marbella, es Miranda quien suele estar al frente de la vida cotidiana de los cinco hijos que tienen en común.

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Precisamente Marbella sigue siendo uno de los refugios favoritos de la familia, donde poseen desde hace años una de sus propiedades más emblemáticas.

La elección del concierto para su reaparición no ha sido al azar. Kravitz hizo parada este pasado lunes en Starlite dentro de su gira 'Blue Electric Light', en una actuación que reunió a numerosos rostros conocidos de la sociedad española y del panorama internacional.

Los hijos más desconocidos del cantante

Si los tres hijos mayores de Julio Iglesias e Isabel Preysler, Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, viven de cara al público, la historia es muy distinta con los cinco hijos nacidos de su relación con Rijnsburger.

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Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y el pequeño Guillermo crecieron prácticamente alejados de la prensa. Sus apariciones públicas se cuentan con los dedos de una mano y siempre han estado muy controladas por sus padres, sobre todo por su madre, auténtica artífice del hermetismo con el que siempre ha protegido la intimidad de sus hijos.

En el caso de Cristina, hermana gemela de Victoria, apenas se conocen detalles de su vida privada. Las dos hermanas han despertado un gran interés mediático desde que alcanzaron la mayoría de edad por su espectacular parecido con su madre y por la elegancia que muestran en las escasas imágenes que trascienden. Sin embargo, ninguna de las dos ha dado el paso hacia una carrera pública ni parecen interesadas en convertirse en un personaje mediático.

Guillermo, por su parte, es quizá el ejemplo más claro del deseo de Julio Iglesias de preservar la intimidad familiar. Nacido en 2007, ha crecido completamente al margen de la atención pública y apenas existen fotografías suyas fuera del ámbito estrictamente familiar.

Los cinco hijos de Julio Iglesias y Miranda han recibido una educación internacional y han pasado largas temporadas entre Miami, Punta Cana, Bahamas y Marbella, los principales lugares de residencia de la familia.

El cantante siempre ha defendido que quería ofrecerles una infancia lo más normal posible, alejada de la exposición mediática que vivieron sus tres hijos mayores durante las décadas de los ochenta y noventa.

Ese perfil discreto también se refleja en sus redes sociales, prácticamente inexistentes o completamente privadas, una decisión poco habitual entre jóvenes de su generación y que contribuye a aumentar el misterio que rodea sus vidas.

Marbella, el gran refugio de los Iglesias

La presencia de Guillermo y Cristina en Starlite representa también la estrecha relación que la familia mantiene con Marbella desde hace décadas.

La ciudad malagueña continúa siendo uno de los lugares favoritos del intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor', que mantiene un gran vínculo con la Costa del Sol. Siempre que su agenda lo permite, varios miembros de la familia pasan parte del verano en la zona, donde disfrutan de una vida mucho más tranquila que en otros destinos internacionales.

Por eso, pese a que ha pillado por sorpresa ver a los miembros más desconocidos del clan entre el público del concierto de Lenny Kravitz , una cita tan concurrida, para ellos podría tratarse de un evento más al que acudir en uno de sus lugares favoritos.