Fiesta 05 JUL 2026 - 18:42h.

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Hace unos días, Colate Vallejo-Nágera y la influencer Marta Peña se conocieron al coincidir en un evento y se enrollaron. Muchos son los testigos que presenciaron estos besos en la noche y es por ello por lo que se le preguntó al empresario días después. Pero sus palabras no gustaron a nadie, pues llegó a manifestar que "hombre, verme a mí cómplice con una mujer es bastante habitual. No estoy preparado y estoy muy ocupado, la verdad".

Tras escuchar sus palabras, Marta Peña se mostró visiblemente molesta, pues no fue plato de buen gusto que hablara de ella y de lo que vivieron aquella noche en esos términos: "Estoy bastante sorprendida porque la verdad es que no me esperaba que hiciera ninguna declaración al respecto de todo este tema. Se ha debido de pensar que es Mata Hari haciendo estas declaraciones. Cuando pasan estas cosas, lo primero que puedes hacer es callarte y lo segundo es no decir este tipo de comentarios que, cuanto menos, es muy poco respetuoso".

Marta Peña reacciona al desplante de Colate Vallejo-Nágera

Ahora, Kike Calleja ha hablado en exclusiva con la que fuera Miss Telecinco y azafata del Telecupón, quien sigue pensando que el empresario habló de ella con muy poco respeto: "Lo que dije es que nos vieron de la mano y nos dimos tres besos. No hay una relación, no hay un enamoramiento ni por su parte ni por la mía. Para mí, lo feo de todo esto es que te hagan esa pregunta y tú digas que esa es la actitud con la que sueles estar".

"Yo creo que a mí y a cualquier mujer le puede molestar que se hable así de una situación que se ha vivido juntos, sea su mujer, sea su amante, sea su pareja, sea quien sea", continúa manifestando Marta Peña. "Si él es tan brillante y seductor, que lo sea, pero por lo menos que se calle. O sea, en lo que a mí respecta, y si le están preguntando por una situación en la que yo soy la persona opuesta, que por lo menos no diga nada, que se calle. Eso es lo que quería, que se callase", añade.

Las palabras de Colate ante la polémica con Marta Peña

Por su parte, Colate se ha puesto en contacto con un colaborador del programa como confesar cómo se siente al respecto: está sorprendido y se queja de que, cuando sale todo a la luz, "Marta llama a Kike para contarle esta historia" (aunque Calleja niega que ella le llamase, si no que fue al revés). "A mí Marta me parece un encanto, hace treinta años que nos conocimos y no nos habíamos vuelto a ver", comienza parte de la aclaración de Colate al respecto.

"En la euforia de la celebración del ascenso del Badajoz me la encontré, hubo un momento de pasión, de euforia, de divertimento, nos lo pasamos muy bien, recordamos viejos tiempos, pero, desgraciadamente, yo no le puedo ofrecer nada más a Marta. En este momento estoy soltero, y me levanto, desayuno, meriendo y ceno con las mujeres que me da la gana. Lo siento mucho, pero me encantaría, pero en estos momentos de mi vida no estoy abierto a ninguna relación. Es una chica encantadora y no le deseo nada malo", añade Colate.