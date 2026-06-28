Fiesta 28 JUN 2026 - 18:51h.

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Colate Vallejo-Nágera (quien se encuentra en una guerra continua con su ex, Paulina Rubio) la ha liado parda. Hace una semana, Kike Calleja anunció, en exclusiva en 'Fiesta', que el empresario había iniciado un romance con una mujer llamada Marta Peña (influencer y diseñadora de joyas). Sobre esta relación, el hermano de Samatha Vallejo-Nágera se ha pronunciado, pero sus palabras no han sentado muy bien ni a los colaboradores y mucho menos a la propia Marta.

Colate, cuando le preguntan sobre su relación con Marta, en vez de presumir de novia, dice lo siguiente: "Hombre, verme a mí cómplice con una mujer es bastante habitual". Pero la cosa no se queda así, pues el empresario llega a declarar que no está enamorado: "No estoy preparado y estoy muy ocupado, la verdad". Estas declaraciones, como era de esperar, han desatado un gran enfado y han provocado que Marta, su amiga especial, estalle.

Marta Peña estalla ante las palabras de Colate

Kike Calleja se ha puesto en contacto con Marta Peña para preguntarle sobre estas declaraciones de Colate y lo cierto es que no le han sentado nada bien: "Estoy bastante sorprendida porque la verdad es que no me esperaba que hiciera ninguna declaración al respecto de todo este tema. Es cierto que estuvimos todo el fin de semana porque él vino por el tema del ascenso del club, coincidimos en esta fiesta y es verdad que nos vieron de la mano y es verdad que nos ha podido ver mucha gente porque es que había mucha gente".

Pero, ¿qué pasó esa noche? ¿Es verdad que tuvieron algo? La propia Marta lo confirma: "¿Que nos dimos tres besos? Pues claro que sí. Pero nada más, es que no pasó nada más. Es fácil que s eme vea en una situación... ¿cómo ha dicho? ¿Cómplice? No, es que yo no sé, se ha debido de pensar que es Mata Hari haciendo estas declaraciones. Cuando pasan estas cosas, lo primero que puedes hacer es callarte y lo segundo es no decir este tipo de comentarios que, cuanto menos, es muy poco respetuoso", añade, visiblemente molesta con la situación.

"Hay que tener una paciencia...", remata Marta Peña con sus declaraciones exclusivas a 'Fiesta'. Y es que, con este tipo de comentarios por parte de Colate, el plató del programa presentado por Emma García se enciende, pues no todos entienden cómo ha podido Colate meter la pata de esta manera. No cabe duda de que, su relación con Marta Peña está en peligro y podría terminar antes incluso de comenzar.